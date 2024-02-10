"مكنتش مخطوفة وصحتي كانت مدمرة".. أبرز تصريحات آمال ماهر مع عمرو أديب

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة امال ماهر ضيفة على برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي "عمرو أديب" عبر قناة "MBC مصر"، ويعد هذا هو أول ظهور إعلامي لها بعد شائعات اختطافها وظهرت لكي توضح حقيقة تلك الشائعات التي نالتها الفترة الماضية، مؤكدة أنها لم تتعرض للخطف وان كل ما قيل ليس صحيح وأن السبب في اختفائها هو إصابتها بفيروس كورونا.

أبرز تصريحات آمال ماهر مع عمرو أديب

وبعد عرض الحلقة تصدر اسم الفنانة آمال ماهر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي، ويقدم لكم "دوت الخليج الفني" في هذا أبرز تصريحات الفنانة آمال ماهر مع عمرو أديب:-

بدأت حديثها عن ألبومها الجديد "الحمد لله ربنا وفقنا نعمل حاجات جديدة ولأول مرة نلاقي أغنية من صديقة لصديقتها".

- المستمع حاليا غير مستعد لتلقي ألبوم كامل، وكم كبير من الأغاني مرة واحدة.

- لا أسمع أغنياتي بعد طرحها وأكتفي بمتابعة بعض التعليقات، ويسعدني الإيجابي منها.

- مقياس نجاح الأغاني ليس الأرقام، ويهمني تأثير الأغاني في الشارع.

-للأسف مرضي ساهم في انتشار شائعة تعرضي للاختطاف.

- لما طلعت في فيديو وقولت إني كويسة كانت ثالث مرة كورونا وصحتي مدمرة.

- كنت خايفة أطلع أقول أنا كويسة الناس متصدقش، وطلعت دقيقتين قالوا مش أنا ومش في بيتي.

- حتى أصحابي وقرايبي طلبوا مني أبعت لهم بصوتي.

-الناس بتجري وراء أي شائعة مثيرة ومبالغ فيها.

- كنت مع أمي والشائعة ضايقتها وضايقت ابني.

- أشكر الناس على اهتمامها وحبها وسؤالها، وأسعد حاجة إن الناس تحبك.

- كمصرية وعربية سعيدة بالتطور الحاصل في السعودية.

-فخورة بإن فعاليات عالمية تقام على أرض عربية.

- موسم الرياض قدم توليفات جديدة وحاجات غير متوقعة.

- أنتظر طرح النصف الثاني من ألبومي الغنائي، وأعمالي الجديدة بعد رمضان.

- المطرب بالنسبة لي هو قوته على المسرح، والفترة الماضية وقعت في غرام عبير نعمة.

آمال ماهر تتصدر التريند

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خبر زواج المطربة آمال ماهر من ثري إماراتي، وتواجدهما في لندن لقضاء شهر العسل.

وخرجت آمال ماهر للرد على كل تلك الأخبار المتداولة بعدة طرق مختلفة، ففي البداية نشرت صورة لها رفقة نجلها من لندن لتنفيالشائعةبشكل غير مباشر، وبعدها ردت بالنفي على تعليق أحد المتابعين الذي سألها عن حقيقة الأمر، وفي النهاية نشرت استوري عبرحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتنفي الأخبار بشكل تام.

اخر اعمال الفنانة آمال ماهر

ويذكر ان الفنانة آمال ماهر قد طرحت ألبومها الجديد نهاية شهر سبتمبر الماضي، وهو عبارة عن ميني ألبوم بعنوان أنا كويسة على قناتهاالجديدة على يوتيوب، وذلك بعد طرحها الميني ألبوم عبر منصة سبوتيفاي، ويشهد ميني ألبوم عودة قوية لآمال للساحة الفنية بقوة بعدغيابهاما يقرب من 3 سنوات عن طرح الأغاني، إذ كانت أغنية اللي قادرة هي آخر أغاني آمال ماهر، وهي تتر مسلسل ليه لأ الجزء الأول بطولةالفنانة أمينة خليل.

ويعد حفلها في مدينة العلمين منذ ما يقرب من ما يقرب من عام هو آخر حفلاتها، وكانت قد حققت النجمة آمالماهرنجاحًا جديدًا بعدما تخطت أغنية "أنا كويسة"، نسبة مليون وثلاثمائة ألف مشاهدة، منذ طرح الأغنية الأسبوع الماضي، علىموقعالفيديوهات العالمي يوتيوب، وتعاونت آمال ماهر في ميني ألبوم أنا كويسة مع مجموعة مميزة من الشعراء والملحنين وهم الشاعر عمرويحيى،والشاعر أحمد المالكي والملحن بلال سرور والملحن سامح كريم، والموزع كريم أسامة