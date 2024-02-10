فنانون تعرضوا للهجوم بسبب آرائهم السياسية (تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم - يتعرض الفنانون في بعض الأحيان للهجوم بسبب آرائهم السياسية، حيث يتعرضون لانتقادات شديدة أو حملات إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام الأخرى. يمكن أن يكون لهذه الهجمات تأثيرات سلبية على حياتهم المهنية والشخصية،

ويسلط دوت الخليج الفني الضوء في هذا التقرير عن أبرز النجوم الذين تعرضوا لحملة هجوم



الفنانة الأمريكية تايلور سويفت (Taylor Swift).

في عام 2018، انتقدت سويفت مرشح الحزب الجمهوري لمنصب السناتور في ولاية تينيسي، مارشا بلاكبيرن، وأعلنت دعمها للمرشح الديمقراطي. وردًا على ذلك، تعرضت سويفت لهجمات حادة من قبل بعض المؤيدين لبلاكبيرن، وتم تهديدها بالتعرض للعنف والتشهير بها. ومع ذلك، استمرت سويفت في الدفاع عن آرائها السياسية واستخدمت صوتها للتعبير عن مواقفها.



الفنان الكندي بروكس لايند

تعرض الفنان الكندي بروكس لايند (Burk Uzzle) للهجوم بسبب تصويره للاحتجاجات التي اندلعت في أمريكا بعد مقتل جورج فلويد.

تعرض لايند للتهديدات والانتقادات اللاذعة، حيث اعتبره البعض أنه يدعم العنف والشغب. ردًا على هذا، أعرب لايند عن حريته في التعبير الفني وأنه لا يؤيد العنف، وأشار إلى أنه يسعى لتوثيق الأحداث التاريخية.

بانكسي

بالإضافة إلى ذلك، يمكن الإشارة إلى العديد من الفنانين السياسيين الذين تعرضوا للهجوم بسبب آرائهم السياسية المثيرة للجدل أبرز هم الفنان الأمريكي بانكسي (Banksy) الذي يعرف بأعماله السياسية الموجهة ضد النظام والسلطة، قد تعرض للانتقادات والمقاطعة من قبل الحكومات وبعض الجماعات المعارضة.





هل الهجوم على الفنانين بسبب آرائهم السياسية يمكن أن يسبب العديد من الآثار السلبية على حياتهم المهنية والشخصية؟

فقدان الفرص المهنية

قد يتجنب بعض المنتجين أو المسؤولين في صناعة الترفيه العمل مع الفنانين الذين يواجهون انتقادات شديدة أو حملات إساءة بسبب آرائهم السياسية. قد يؤدي ذلك إلى فقدان الفرص للمشاركة في مشاريع فنية مهمة أو تعاونات مع زملاء في المجال.



الإضرار بالسمعة

قد يتعرض الفنانون لهجمات تشويه سمعتهم وتشويه صورتهم العامة بسبب آرائهم السياسية. قد يتم تشويه صورتهم كفنانين أو يتعرضون للتشهير والانتقادات اللاذعة التي تؤثر على سمعتهم المهنية وقدرتهم على الوصول إلى جمهور واسع.

الضغط النفسي والعاطفي



يمكن أن يتعرض الفنانون لضغوط نفسية وعاطفية كبيرة نتيجة للهجمات والانتقادات العنيفة التي يواجهونها. يمكن أن يشعروا بالضيق والقلق بشأن سلامتهم الشخصية وسلامة أفراد عائلاتهم، وقد يؤثر ذلك على إلهامهم وإبداعهم الفني.

تأثير على الحياة الشخصية



يمكن أن تؤثر الهجمات السياسية على حياة الفنانين خارج المجال المهني. قد يتعرضون للتهديدات أو التشهير في الحياة الشخصية، وقد يتعرضون للانعزال أو فقدان الدعم الاجتماعي الذي يحتاجونه في حياتهم اليومية.

الكبت الذاتي والتحفظ

قد يؤدي الهجوم والانتقاد المستمر إلى أن يصبح الفنانون أقل جرأة في التعبير عن آرائهم السياسية أو قد يختارون الابتعاد عن المواضيع السياسية بشكل عام. يمكن أن يؤثر هذا على حرية التعبير الفني والتنوع الفكري في المجال الفني.