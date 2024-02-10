ياسمين صبري تتصدر بوستر مسلسلها الجديد ”رحيل” فى رمضان 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 08:25 صباحاً - كشفت الفنانة ياسمين صبري عن بوستر مسلسلها الجديد «رحيل» والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024 في أولى تجاربها لمسلسلات الـ 15 حلقة.

ونشرت ياسمين صبري بوستر مسلسلها عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام وظهرت خلاله منفردة بشخصيتين وعلقت قائلة:«رحيل.. رمضان 2024.. رمضان يجمعنا».

مسلسل «رحيل» من بطولة أحمد فهمي ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج إبراهيم فخر.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري تعود إلى ماراثون دراما رمضان بعد غياب 3 سنوات حيث كانت آخر أعمالها مسلسل «فرصة تانية» والذي تم عرضه في موسم رمضان 2020 من بطولة أحمد مجدي وآيتن عامر وهبة مجدي ودياب ومحمود البزاوي ومحمد أبو داود ونهال عنبر وإدوارد وأشرف زكي وأحمد الشامي وعمر الشناوي من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم.