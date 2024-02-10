”هيجيلي موجوع” لـ تامر عاشور تقترب من 31 مليون مشاهدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 08:25 صباحاً - تصدر اسم الفنان تامر عاشور تريند موقع اليوتيوب بأحدث أعماله الغنائية والتي تحمل اسم "هيجيلي موجوع" وحققت مشاهدة عالية حيث اقتربت الاغنية من ٣١ مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب واحتلت المركز التاسع عشر في المحتوى الرائج على اليوتيوب.

والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي عليم، الملحن عمرو الشاذلي، الموزع الموسيقي عمرو الخضري،مهندس الصوت صقر، وعازف الجيتار مصطفى نصر.

وإليكم كلمات الأغنية:

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف ساعتها انا ناوي.. على إيه ‎هيجيلي بالخوفباين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف.. وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه.. ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق ماسيبش كلامماقولهوش.. ‎هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين وغلبان.. ‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان قولوله خلصانة.

آخر أعمال تامر عاشور

يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور انه طرح مؤخرا عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب أغنية عديت والتي تعاون فيها مع الشاعر تامر حسين، وألحان غريب وتوزيع توما