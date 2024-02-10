تزامنًا مع عيد الحب.. محمد نور يروج لأحدث حفلاته الغنائية الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - روج النجم محمد نور عن أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام في جدة تزامنًا مع عيد الحب، حيث شارك جمهوره بصورة من بوستر الحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:"مستنيكم في ليلة الحب في جدة يوم 24 فبراير".



تعليقات الجمهور على بوستر حفل محمد نور

وفورا ً من مشاركة البوستر نال البوستر على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ولع الدنيا، دايما ناجح ومبدع، منتظرينك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال محمد نور



والجدير بالذكر آن آخر أعمال الفنان محمد نور أغنية عاليا بمشاركة ابنته عاليا، وقد حازت الأغنية على إعجاب الجمهور وتصدرت الترند فور نزولها.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

أنا هحكيلكم حدوته

كان في بنت صغنتوته

جميله واسمها عليا

انا هحكيلكم عليها

عن فرحه قلبي بيها

واسمها عليا اسمها عليا ياعليا

عليا يا عليا

انا هحكيلكم حدوته

كان في بنت صغنتوته

جميله واسمها عليا

أنا هحكيلكم عليها

عن فرحه قلبي بيها

واسمها عليا اسمها عليا ياعليا

عليا يا عليا

وعشان الضحكه دي

تفضل انا موجود

دنا مفرحتش إلا ف يوم ما فرحتك

سعادتي ف لحظه وأنا جنبك بتعبي سنين

مليش شغلانه في الدنيا دي غير راحتك

كلمه السر في حياتي انتي وانتي

روحي لا والله اغلي عليا منها

منتيش مجرد بس ياحبيبتي حبيبتي

ده انتي اللي عمري ف عمري مستغناش عنها

عليا يا عليا

عليا عليا

عليا عليا

عليا يا عليا ياعليا

عليا يا عليا

عليا عليا

عليا عليا

عليا يا عليا

أول خطوه مشيتهالي

أول بابا قالتهالي

أجمل فرحة ف عمري

سكر سكر زيادة

بدعيلها أنا بالسعاده

أغلى ما ليا وأحلى ما فيا

عنيا شمسي انا وقمري

أنا هحكيلكم حدوته

عندي اخت صغنتوته جميله واسمها عليا

أصغر مني بشويه

ربي يخليها ليا

واسمها عليا اسمها عليا ياعليا

عليا يا عليا

وعشان الضحكه دي

تفضل أنا موجود

دنا مفرحتش إلا ف يوم ما فرحتك

سعادتي ف لحظه وأنا جنبك بتعبي سنين

مليش شغلانه في الدنيا دي غير راحتك

كلمه السر في حياتي انتي وانتي

روحي لا والله اغلي عليا منها

