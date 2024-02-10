انت الأن تتابع خبر العوضي يثير الجدل بفيديو مافيش فلوس أو اعتذار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار الفنان أحمد العوضي جدلًا واسعًا في الوسط الفني، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ أحمد العوضي موجها خلاله عبارات تحدي لزوجته السابقة ياسمين عبد العزيز، صاحبة لقب "الوحش" .



وفاجأ الفنان أحمد العوضي جمهوره، بفيديو يجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد طلاقهما، وهو ضمن أحد المشاهد التي تجمعهما في مسلسل "اللي مالوش كبير"، الذي شاركا به في الموسم الرمضاني 2021.



ونشر أحمد العوضي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، مشهد التعارف بينه وبين ياسمين عبد العزيز في «اللي مالوش كبير»، معلقا: "طب اسمع يا وحش الكون مافيش فلوس ومافيش اعتذار.. أخرك هاتيه" .