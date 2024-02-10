انت الأن تتابع خبر زين كرزون تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت نجمة السوشال ميديا الأردنية زين كرزون صورا جديدا لها، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ظهرت خلالها بإطلالة ساحرة وجذابة.



وارتدت زين كرزون، توب صوف باللون البنفسجي، ومزود بطرحة مربوطة انيقة، وضعتها على رأسها، وتركت خصلات شعرها منسدلا بتسريحة انسيابية وناعمة.



واختارت "زين" بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت الكشميري الفاتح للشفاه، مع وضع الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر والآي شادو بألوان ناعمة لتبرز جمال عينيها.



ودخلت زين كرزون، عالم التدوين والجمال في 2015، واستطاعت كسب ثقة الكثير من متابعيها فيما يخص علامات الأزياء والجمال بشكل خاص، إذ إنها تتميز بذوق متنوّع يجمع بين الجرأة والأناقة، وجمال لافت.



وعلى جانب آخر تعيش شقيقتها النجمة ديانا كرزون، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية بعد نجاح أحدث أغانيها "تفاحة"، التي قدمتها على شكل فيديو كليب مختلف، وحصدت تفاعلاً بين رواد السوشيال ميديا.



وطرحت النجمة الأردنية، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "نجم مصر" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان محمد مصطفى ملك، توزيع وميكس وماستر توما.



وفى سياق آخر، طرحت الفنانة الأردنية ديانا كرزون مؤخرًا، أغنية بعنوان "هيه على الله"، وذلك على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عباس عبد الله، وألحان كرار شريف، توزيع ميثم علاء الدين .