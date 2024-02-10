سيطرة الشخصيات الأجنبية على البرومو التشويقي لمسلسل ”الكبير أوي 8”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 10:28 صباحاً - عرض البرومو التشويقي لمسلسل “الكبير أوي 8”، وسيطرت الكوميديا على برومو الفيلم استعداد لطرحه خلال شهر رمضان المبارك.

تقليد شخصيات أجنبية بالمسلسل

واعتمدت مشاهد البرومو على قيام الأبطال بتقليد عدد من الأعمال الأجنبية، منها: فيلم barbie، وفيلم the mask، ومسلسل la casa de papel، ولكن بشكل كوميدى، فضلًا عن ظهور شيماء سيف وصفاء الطوخي كضيوف شرف، وقيام دكتور "ربيع "بيومي فؤاد، بإخبار "الكبير "أحمد مكي أن زوجته رحمة أحمد حامل.

فريق عمل الكبير أوي 8

ويشارك في بطولة العمل كل من أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، رحمة احمد، ليلي عز العرب، مصطفى غريب،مصطفى أبوسريع، وغيرهم ومجموعة من النجوم كضيوف شرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.

تفاصيل الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"

ومن المقرر أن يقدم مكي في هذا الجزء، فكرة مختلفة عن باقي أجزاء العمل السابقة، وخاصة أن تناولت أحداث الجزء السابع من «الكبير أوى» وقوع الخلافات والمشاكل الزوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل التي يعانيان منها، في إطار كوميدي.