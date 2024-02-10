أحمد سعد يتصدر تريند اليوتيوب بأحدث أعماله الغنائية ”بعتذرلك

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 10:28 صباحاً - تصدر اسم الفنان أحمد سعد تريند اليوتيوب بأحدث أعماله الغنائية والتي تحمل اسم "بعتذرلك" واحتلت المركز 28 في المحتوى الرائج على اليوتيوب.

والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي محمد شافعي، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع الموسيقي ومهندس الصوت يحيى مهدي.

وإليكم كلمات الأغنية

بعتذرلك إني دايمًا كنت أقصر في الكلام وإني بسرح لما أشوفك ف أبتسملك والسلام وإني جاهل في المعامله

والمجاملة والإهتمام وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام وإن قلبي بيبكي جدًا لو يحسك هاتسيبيه وإن حضني ساعات ماكنش يسمح إنك تبقي فيه وإني عادي ومش مثالي وإني سهل

ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كامبحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح =للخناق إنه يتحكم كتير وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط

وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإني سبتك مره تبكي وإنتي مش قدالعياط وإني مره نسيت أشاركك في الزعل والإنبساط