انت الأن تتابع خبر أمال ماهر تكشف حقيقة اختطافها وتعذيبها.. وتفاصيل علاقتها الفنية مع تركي آل الشيخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر اسم الفنانة أمال ماهر، محرك البحث جوجل، عقب ادلائها بعدد من التصريحات المثيرة خلال ظهورها مع الإعلامي عمرو أديب أمس ببرنامجه الحكاية، حيث ردت أمال على كل ما تردد بشأن اختطافها، ومنعها من الغناء، فضلا عن إعلانها عن عدد من الأعمال الفنية الجديدة لها.

رد أمال ماهر على اختطافها وتعذيبها

طمأنت أمال ماهر، جمهورها خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، قائلة: “أنا بخير، الحمد لله، وقلق المصريين عني فرحني ودليل على حب الناس ليا”، واصفة ما تردد عنها بشأن اختطافها ومنعها من الغناء هو مجرد شائعات.

سبب اختفاء أمال ماهر

وأوضحت أمال، أن ظروف مرضها كان السبب في عدم ظهورها للرد على هذه الشائعات، معلقة: “قالوا عليا مخطوفة ومتجوزة.. أنا خفت على نفسي وقولت يومين وهينتهي ولكن الكلام زاد”، لافتة إلى أن البعض روج أن التي ترد على الجمهور ليست أمال ماهر، مضيفة: “اتصابت بفيروس كورونا 3 مرات وكنت تعبانة جدا، وخفت أطلع للناس وأنا مريضة، لو طلعت هيقولوا عليا متعذبة”، بسبب أن الكورونا غيرت ملامحي.

رسالة أمال ماهر إلى الجمهور

وأعربت أمال ماهر عن امتنانها بسؤال الجمهور عليها، قائلة: “أنا بخير وسؤالكم عليا دليل حبكم، والحمد لله على محبة الناس، بس أنا كويسة ولا اتعذبت ولا اتخطفت”، لافتة إلى أنها اندهشت من كبر حجم الشائعات المتداولة عنها.

ابن أمال ماهر

وقال أمال، إن البعض كان يتصل بنجلها عمر للاطمئنان عليها، مضيفة: “كانت الناس تتصل بعمر ابني ويسألوه مامتك كويسة وهو يتنرفز، وكانوا بيقولوا لابني إحنا مش مصدقينك”.

أمال ماهر وتركي آل الشيخ