نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للعام العاشر..أمير كرارة يواصل تواجده في دراما رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان أمير كرارة الحفاظ على مكانته ضمن موسم السباق الرمضاني، حيث يحرص دائمًا على التواجد في كل عام وذلك منذ 10 أعوام، ويعتبر هو النجم الوحيد الذي ترك بصمة في دراما رمضان خلال العشر سنوات الماضية.



أعمال أمير كرارة على مدار 10 سنوات



وبدأ أمير كرارة تواجده الدائم في دراما رمضان والذى لم ينقطع حتى الآن عندما قدم مسلسل "حوارى بوخاريست" في شهر رمضان 2015، وقدم في العام التالي 2016 مسلسل "الطبال"، وبعد ذلك قدم سلسلة "كلبش" الذي عرض الجزء الأول منه في شهر رمضان من عام 2017، والثاني عام 2018، والثالث في عام 2019، ومسلسل "الاختيار" عام 2020، ثم "نسل الأغراب" بمشاركة أحمد السقا والذي عرض في شهر رمضان 2021، وتواجد في رمضان 2022 بمسلسل "العائدون"، وفي العام الماضي 2023 قدم مسلسل "سوق الكانتو"، ليكمل هذا العام مسيرته بالتواجد بالمسلسل العاشر على التوالي خلال "بيت الرفاعي".

تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي



ويشهد مسلسل “بيت الرفاعي” العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة سوف تكشفها الأحداث، وتجعل المشاهد ينتظر بلهفة شديدة معرفة تطوراتها، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية.

أبطال مسلسل "بيت الرفاعي"

يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دول “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك كورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق



سوق الكانتو



يذكر أن الفنان أمير كرارة شارك بمسلسل "سوق الكانتو" في دراما رمضان العام الماضي، وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي.