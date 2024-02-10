الليلة.. حفل الأراجوز وخيال الظل بمركز جمال عبدالناصر



حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 11:29 صباحاً - ختامًا لأنشطة إجازة نصف العام بمركز جمال عبد الناصر الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية في مدينة الإسكندرية، يقدم المركز حفل لفرقة ومضة لخيال الظل والأراجوز، وذلك اليوم السبت 10 فبراير ٢٠٢٤، في تمام السادسة والنصف مساءً.

ورش فنية لفرقة للأطفال واليافعين

يسبق الحفل ورشة تقدمها الفرقة للأطفال واليافعين عن كيفية تحريك عروسة خيال الظل.

وأوضح بيان صادر عن مركز جمال عبد الناصر، أن هذه الورشة هي مكملة لمجموعة الورش التي سبق تقديمها عن عروسة خيال الظل والتي من خلالها تعرف الأطفال على تاريخ هذا الفن وعلى كونه نشاط تراثي نحافظ عليه من الاندثار ويتعرف الأطفال على تاريخه وباباواته (فصول عروضه المختلفة) ومراحل تصميم وتنفيذ العروسة

غير أن هذه الورشة ضمن خطة وزارة الثقافة في حماية وتعزيز التراث الثقافي الذي تزخر مصر بتعدده وتنوعه.