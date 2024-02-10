مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يفتتح فعاليات دورته الـ 13

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 11:29 صباحاً - كتب : ابراهيم جابر

انطلقت مساء اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الـ 13 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بمعبد الأقصر، حيث أقيم حفل الافتتاح بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان، والدكتور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، والنجم محمود حميدة، رئيس شرف المهرجان، وسفيري المملكة المغربية ودولة مالي وعدد من النجوم والمخرجين والمنتجين من مصر والدول العربية والافريقية.

ويقام مهرجان الاقصر خلال الفترة من 9 إلى 15 فبراير الحالي تحت شعار «إفريقيا بكل الألوان».

بدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وكان من أبرز الحضور المخرج الكبير خيري بشارة التي تحمل الدورة الجديدة اسمه، ومن المكرمين النجم حسن الرداد والنجمة إيمي سمير غانم، والفنانة تيسير فهمي، والفنانة سحر رامي، والفنانة البوركينية آيا كيتا يارا، والمنتج جابي خوري، والنجم أحمد حاتم، والمنتج محمد العدل، والمخرج عمر عبد العزيز، والنجم صبري فواز، والمخرج مجدي محمد علي، والمخرجة هالة خليل، والنجم أحمد فتحي، والمخرج عمرو عابدين.

وفي بداية الحفل تم تقديم فقرة عن فلسطين من أشعار الشاعر الكبير فؤاد حداد من أداء الفنانة آية حميدة، وتبعها فقرة فنية تحمل اسم شعار المهرجان "إفريقيا كل الألوان" من كلمات وألحان هيثم الخميسي، وأداء ياسمين الهواري ومروان محمد وزياد رحال، وقدم الحفل الإعلامية المغربية وفاء مراس والفنانة ياسمين الهواري، وإخراج مسرحي أحمد مختار، وإخراج تليفزيوني داليا سالم من قناة نايل سينما، رؤية بصرية إهداء من مهندس الديكور فوزي العوامري.

وألقى الفنان محمود حميدة كلمة قال فيها: "أرحب بالسادة الحضور جميعا على أرض محافظة الأقصر العظيمة". وتابع: "الأقصر كمان وكمان على غرار ما قدمه العظيم يوسف شاهين في فيلم "إسكندرية كمان وكمان"، فهى واحدة من العلامات الأرضية الكبرى، باختلافها وتفردها الشاخص في أهلها كما هو شاخص في الآثار الإنسانية التي تحتويها هذه المدينة، فإذا زرت هذه المدينة ستجد الكرم والعطاء التي تمنح لك الطمأنينة".

وأضاف: "هذه التظاهرة كمن يتمسح بالشمس لتعطيه من نورها وبريقها ليتحقق بريقه السينمائي ونأمل ان يظل كبيرا كما ولد كبيرا".

من جانبه قال السيناريست سيد فؤاد رئيس ومؤسس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية: "إن المهرجان يعلن تضامن كل صناعه مع القضية الفلسطينية، كما ندين ونرفض ممارسات الكيان الصهيوني من مجازر في قطاع غزة شكلاً وموضوعاً".

وتابع "فؤاد": "أرى أننا نجحنا في إقامة الدورة رقم 13 برغم كل الظروف والتحديات التى واجهتنا، ولذلك أشكر محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لمساعدته بدعم لوجيستي وأدبي للمهرجان، وأشكر كذلك كل الجهات الشرطية، وأشكر كل داعم للمهرجان وكل أشقائنا من 32 دولة إفريقية، وأقول لكل أهالي الأقصر، إن المهرجان يعرض أفلامه في سيدي أبو الحجاج وقصر الثقافة وفندق جولي فيل مجانا، وأنا سعيد جدا بخروج هذه الدورة للنور وسعيد بالأسماء المكرمة هذا العام".

فيما قالت المخرجة عزة الحسيني مدير ومؤسس المهرجان: "السينما نور وصوت ولون وإفريقيا كل الألوان"، وتابعت: "أتمنى أن تسعدوا بالبرنامج وتنوعه، حيث إن فريق المهرحان عمل على مدار 10 أشهر لتطوير برنامج مثير وغني من أجلكم، وأشكر شركاء وقفوا معانا على رأسهم وزارة الثقافة وزارة السياحة وزارة الخارجية وزارة الشباب والرياضة، نقابة السينمائيين".

بينما قال محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر في كلمة ألقاها نيابة عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر: "إننا نحتفل بمرور 13 عاما على أول نسخة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وهذا نجاح يحسب للمهرجان، حيث استطاع المهرجان أن يفرض نفسه كأهم الفعاليات الثقافية والفنية على أرض محافظة الأقصر، باعتباره وسيلة تواصل وهمزة وصل بين كل الدول الإفريقية، ونأمل أن يكون المهرجان أحد منصات الحوار، ونتمنى أن يواصل تحقيق التفاعل والتواصل، ونتمنى لكل ضيوف مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بإقامة سعيدة ودورة ناجحة على أرض مدينة الأقصر".

تم بعدها تقديم لجان التحكيم والأفلام المشاركة في المسابقات الأربع للمهرجان وهي مسابقة الأفلام الطويلة، مسابقة الافلام القصيرة، مسابقة افلام الطلبة، مسابقة الدياسبورا.

بدأت بعدها فقرة التكريم بتكريم الراحلين الناقد المغربي نور الدين الصايل، مؤسس مهرجان خريبكة، وتسلم التكريم سفير المملكة المغربية بالقاهرة محمد آيت وعلي.

كما تم تكريم اسم الفنان المصري الراحل طارق عبد العزيز. واسم المخرجة الراحلة صافي فاي.

وكذلك تم تكريم السينما في جمهورية مالي صيف شرف المهرجان هذا العام بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها، وتسلم التكريم سفير مالي بالقاهرة بابكر ديالو.

ومن بوركينا فاسو تم تكريم نجمة السينما الإفريقية آيا كيتا يارا، ومن المغرب كُرم المخرج الكبير حسن بنجلون، ومن مصر تم تكريم المنتج جابي خوري، واخيرا تم تكريم النجمة إيمي سمير غانم والنجم حسن الرداد.