تامر حسني يتصدر تريند "يوتيوب" بأغنية "موضوع رجوعنا" و"ولايهمك"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح نجم الجيل تامر حسني منذ عدة أيام أحدث أغاني ألبوم “هرمون السعادة”،وهما "موضوع رجوعنا"، و"ولا يهمك " واستطاع أن يحقق من خلالهما نجاحًا كبيرًا.

تامر حسني يتربع على عرش “يوتيوب”

واستطاع أن يتربع على عرش "يوتيوب "بالأغنتين، حيث تصدر بموضوع “رجوعنا” المركز الأول، و"ولا يهمك" المركز الثاني.

تامر حسني ينافس على المراكز العالمية



ومن جهة أخرى، ينافس تامر حسني بالعالمية، حيث نشر من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام إستوري بأنه تصدر المركز الخامس في تريند “يوتيوب”عالميًا بأغنية "موضوع رجوعنا"، والمركز السادس بـ" ولا يهمك".

تفاصيل أغنية موضوع رجوعنا

كليب "موضوع رجوعنا" شاركت في بطولته الفنانة رانيا منصور والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان مدين وتوزيع وسام عبد المنعم وإخراج تامر حسني



كلمات أغنية "موضوع رجوعنا"



بتلومنى ليه

على إنى عِشت وشُفت بعدك

طب ما أنت برضهُ مشيت

و ماعملتش بوعدك

بقى حلو ليك وبقيت عليا مِحرمهُ !

هُما اللى حبوا بعد فُرقه أجرموا ؟

إحساسي كنت مموته وملجِمهُ

وحرمت نفسي من أحاسيس جه وقتها

مالناش حقوق على بعض مش خلصت بقى

ولا ليك تغيرِ على حاجه يوم أهملتها

القلب صعب يلاقى راحته ولو لقىّ

يفضل مِتبت ف الحياه ويحبها

مابقاش فى بينا ذكرى حُب نِخلده

موضوع رجوعنا مستحيل إستبعدهُ

ولا أخلى قلبى حد يوم يستعبده ُ

ولا أخلي حد ف يوم ينزل دمعتى

بقى ليك حياتك ليك حبيب يستعجلك

دلوقتى تِلحق رد شوف بيرنلك

الوقفه دي مش حقنا وإعمِل حساب

عندي حبيب ب أحتِرمهُ حتى في الغياب



تفاصيل كليب "ولا يهمك"



وطرح أيضًا تامر حسني كليب "ولا يهمك" ووجه في الكليب حديث لفتاه تعرضت للأذي والخيانة من حبيبها وصديقتها سويًا فيوجه لها حديث أنها تنسي الإثنين معًا وتبدأ حياتها من جديد دون الرجوع لأي منهما، وأغنية "ولا يهمك" هي من كلمات وألحان وإخراج تامر حسني وتوزيع عبد الرحمن شوقي.

كلمات أغنية "ولا يهمك"



أعرف واحده حبت واحد

واديتله كل حياتها

وثقت فيه بقى هو الدنيا

وسبب فرحتها

أعرف واحدة حبت واحد

واديتله كل حياتها

فجأه سابها باعها في ثانية

حب صاحبتها

ولا راعوا مشاعرها

ولا حتى عشرة زمان

دبحوا بدم بارد

لمجرد إدت أمان

كانت أقرب صاحبه ليها.. آه

وده رد الجميل

وهو متغيرش لا

ده اعتزل التمثيل

ولا يهمك أنا عارف إنك

صاحية نايمة قلبك حزين

حبيب ندل صاحبه خاينه

ومكنتش النيه باينه من الإتنين

دول صدمتين