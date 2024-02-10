القاهرة - محمد ابراهيم - ننشر قائمة القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2024 المصرية.. في استعداداتهم لاستقبال شهر رمضان المبارك، يتطلع الكثيرون إلى معرفة الأعمال الدرامية المصرية المتميزة التي ستعرض خلال هذا الشهر الكريم، وقد اكتملت قائمة الإنتاجات الفنية التي ستقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتتنوع الأعمال بمشاركة نخبة من نجوم الفن والمبدعين.

ويعكس الاختيار الوفير للأعمال المؤلفة من 15 حلقة تفاصيل غنية من خلال الأبطال والصناع الفنيين، ويقدم هذا المقال نظرة شاملة على القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024، بما في ذلك الأعمال المشاركة ونجومها والكواليس الفنية.

القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2024

يرغب العديد بمعرفة القنوات الناقلة للمسلسلات كما تمتلك العديد من القنوات الفضائية حقوق عرض مسلسلات رمضان في كل عام، والتي جاءت تردداتها على النحو التالي:-

ننشر قائمة القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2024 المصرية

تردد قناة MBC مصر على النايل سات

•القمر الصناعي: النايل سات.

•التردد: 12015.

•الاستقطاب: عمودي.

•تصحيح الخطأ: 5/6.

•معامل الترميز: 27500.

تردد قناة ON دراما على النايل سات

•القمر الصناعي: النايل سات

•التردد: 10853.

•معامل الترميز: 27500.

•الاستقطاب: افقي

•تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة DMC دراما على النايل سات

•القمر الصناعي: النايل سات

•التردد: 12092.

•الاستقطاب: رأسي.

•معدل الترميز: 27500.

•تصحيح الخطأ: 5/6.

مسلسلات رمضان 2024 المصرية

وإليكم مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ المصرية، ومن خلال موقعنا "دوت الخليج" سنوضح لجميع المتابعين قائمة المسلسلات لشهر رمضان 2024:-

ألف ليلة وليلة، بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية.

الحشاشين، بطولة كريم عبد العزيز.

نعمة الأفوكاتو، بطولة مي عمر.

المعلم، بطولة مصطفى شعبان.

الساعة خمسة، بطولة آسر ياسين.

جري الوحوش، بطولة نضال الشافعي.

مسار إجباري، بطولة أحمد داش.

حق عرب، بطولة أحمد العوضي.

صدفة، بطولة ريهام حجاج.

العتاولة، بطولة أحمد السقا.

بيت الرفاعي، بطولة أمير كرارة.

فراولة، بطولة نيللي كريم.

عتابات البهجة، بطولة يحيي الفخراني.

سر إلهي، بطولة روجينا.

إمبراطورية ميم، بطولة كل من خالد النبوي، وحلا شيحة.

أولاد الحاج متولى، بطولة كل من نرمين الفقي، ووفاء عامر.

الكبير الجزء الثامن: بطولة أحمد مكي.

دون مقابل، بطولة هاني رمزي.

المداح أسطورة العودة الجزء الرابع، بطولة حمادة هلال.

صيد العقارب، بطولة غادة عبد الرازق.