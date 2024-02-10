القاهرة - محمد ابراهيم - "مزيج مثير من الكوميديا والأكشن والتاريخية".. اكتشف قائمة مسلسلات رمضان 2024 المصرية.. تم الإعلان عن قائمة مسلسلات رمضان المصرية لعام 2024، حيث أتمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وضع اللمسات الأخيرة على الأعمال الفنية المشاركة، ويتضمن هذا العرض مجموعة واسعة من النجوم والمبدعين، ويتميز بانتشار أعمال تتألف من 15 حلقة، ويتيح للمشاهدين فهم تفاصيل الأعمال المشاركة، بما في ذلك الأبطال والصناع، مما يعزز الترقب للمسلسلات المقرر عرضها خلال شهر رمضان.

مسلسلات رمضان 2024

واليكم مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ المصرية، ومن خلال موقعنا "دوت الخليج" سنوضح لجميع المتابعين قائمة المسلسلات لشهر رمضان 2024:-

"مزيج مثير من الكوميديا والأكشن والتاريخية".. اكتشف قائمة مسلسلات رمضان 2024 المصرية

•ألف ليلة وليلة، بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية.

•الحشاشين، بطولة كريم عبد العزيز.

•نعمة الأفوكاتو، بطولة مي عمر.

•المعلم، بطولة مصطفى شعبان.

•الساعة خمسة، بطولة آسر ياسين.

•جري الوحوش، بطولة نضال الشافعي.

•مسار إجباري، بطولة أحمد داش.

•حق عرب، بطولة أحمد العوضي.

•صدفة، بطولة ريهام حجاج.

•العتاولة، بطولة أحمد السقا.

•بيت الرفاعي، بطولة أمير كرارة.

•فراولة، بطولة نيللي كريم.

•عتابات البهجة، بطولة يحيي الفخراني.

•سر إلهي، بطولة روجينا.

•إمبراطورية ميم، بطولة كل من خالد النبوي، وحلا شيحة.

•أولاد الحاج متولى، بطولة كل من نرمين الفقي، ووفاء عامر.

•الكبير الجزء الثامن: بطولة أحمد مكي.

•دون مقابل، بطولة هاني رمزي.

•المداح أسطورة العودة الجزء الرابع، بطولة حمادة هلال.

•صيد العقارب، بطولة غادة عبد الرازق.