رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية يكرم نجوم السيرك القومي

القاهرة - محمد ابراهيم - كرم الفنان القدير أحمد الشافعي

رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، نجوم السيرك القومي من فناني وإداري السيرك القومي على عطاهم في السيرك.

أبرز المكرمين من نجوم السيرك القومي

تم تكريم الفنانة القديرة الهام تميمي والفنان ومقدم البرامج أحمد السعيد وموسى محمد على رئيس قسم المتابعة والسيدة زوبة سيد وذلك في عيد ميلادهم 60 وبلوغهم سن التقاعد وجاء هذا التكريم تقديرًا لما قدموا من عطاء فنى وإداري طوال مشوارهم في السيرك القومي، بقيادة الفنان وليد طه مدير عام السيرك وقدم لهم الفنان القدير أحمد الشافعي رئيس البيت شهادات تقدير وميدالية البيت الفني وسط حضور جماهيري كبير من محبي وعشاق فن السيرك القومي فى حضور فناني السيرك وعدد كبير من الفنانيين والإداريين من أسرة السيرك القومي.

حضور قيادات السيرك القومى

كما حضر جميع قيادات السيرك القومي الفنان أشرف أحمد مدير شعبة القاهرة ودار العرض والفنان محمد النوبى وإيهاب فاروق نقيب اللجنة النقابية بالبيت ومنسق عام البرامج والمهرجانات بالبيت والفنانة ليلى الجوهرى مدير حبلة السيرك وعبدالله الابياري رئيس الصالة والشباك بالسيرك وعدد من قيادات البيت.

وعقب نهاية التكريم حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية وسط فرحة وسعادة وبهجة للجميع وأعرب المكرمين عن سعادتهم بالحفل وحب الجميع وسط مشاعر واحاسيس دافئة هزت قلوب الجمهور وجميع من في السيرك الذين شهدوا لهم على إخلاصهم فى العمل وعلى مسيرة العطاء الفني والادارى.



توجيه شكر لرئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية

كما قدموا المكرمين الشكر إلى الفنان القدير أحمد الشافعى على هذا التكريم وحرصه على إسعادهم وتقديرهم أمام الجمهور ومحبى فن السيرك.