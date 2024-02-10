أحمد جودة - القاهرة - مسلسل طائر الرفراف

متابعة حلقة 57 من مسلسل طائر الرفراف (Yalı Çapkını) مترجمة عبر تردد القنوات المختلفة.. سيتم نقل الحلقة 57 من مسلسل "طائر الرفراف" مترجمة على تردد جميع القنوات الناقلة للرفراف اليوم، وسنوفر لحضراتكم تغطية شاملة لكل ما يتعلق بالحلقة المنتظرة عبر موقعنا الإخباري "دوت الخليج"، ترقبوا المزيد من التفاصيل والتحديثات حول هذا الحدث المثير.

متابعة مسلسل طائر الرفراف الحلقة 57

متابعة حلقة 57 من مسلسل طائر الرفراف (Yalı Çapkını) مترجمة عبر تردد القنوات المختلفة

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 57 اليوم الجمعة الموافق ميلاديًا اليوم التاسع من فبراير موعدنا مع اتمام عرضها الحصري، في عرض سنتابع العديد من الاحداث الشيقة، حيث يعتبر مسلسل طائر الرفراف واحدة من انجح الاعمال الدرامية التي دائمًا ماتشكل اعلي نسبة من المشاهدات مابين كل الاعمال الدرامية التي تذاع طوال الاسبوع، حيث استطاع مسلسل طائر الرفراف عبر عرضه عبر شاشات ستار تى فى ان يصبح واحدة من انجح الاعمال الدرامية فى تركيا، عليه سوف نتابع وننقل مع حضراتكم تفاصيل القنوات الناقلة لمسلسل الرفراف حيث ستذاع بعد قليل الحلقة الجديدة من الرفراف عبر شاشات ستار تى فى التركية قبل العرض الثاني الذي سيكون عبر شاشات ام بى سى فور وكل المواقع المتخصصة فى نقل المسلسلات التركية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف

يذاع المسلسل التركي المحبوب طائر الرفراف فى يوم الجمعة من كل اسبوع وذلك عند تمام السابعة مساءً حسب توقيت القاهرة والثامنة حسب توقيت المملكة العربية السعودية على نحو الرموز والترددات التي جاءت على النحو التالي:-

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12034

معامل التصحيح الخطأ 3/4

معدل الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

الجودة الترا اتش دي

القمر الصناعي عرب سات

التردد 11034

معدل الترميز27500

معدل الاستقطاب عمودي

الجودة الترا اتش دي