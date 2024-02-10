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أحمد جودة - القاهرة - "رحلة الانتظار والإثارة".. مسلسلات رمضان الخليجية لعام 2024.. في رمضان 2024، يشهد العالم العربي انطلاق ماراثون مسلسلات الموسم، حيث يتطلع الكثيرون إلى استكشاف الأعمال الفنية الخليجية المثيرة التي ستعرض خلال هذا الوقت المميّز، ويتفاوت تنوع الإنتاجات لتشمل مجموعة واسعة من القصص والنجوم، وتشمل هذه الأعمال الفنية المسلسلات الدرامية والكوميدية والاجتماعية، مما يمنح المشاهدين تجربة متنوعة ومثيرة، ومن خلال ابتكار قصص ملهمة واستخدام أحدث التقنيات في صناعة الدراما، يتوقع المشاهدون الاستمتاع برحلة فنية فريدة تبرز الإبداع والمواهب الفنية في المنطقة.



مسلسلات رمضان 2024

نقدم لكم في السطور التالية مسلسلات رمضان 2024:-

"رحلة الانتظار والإثارة".. مسلسلات رمضان الخليجية لعام 2024

اولًا: يتم عرض مسلسل “منت رايق” وياتي العمل الكويتي يعالج مشاكل حياتيه من بطولة هبة الدري وعبد العزيز نصار وشيلاء سبت وسعود بن شهري، ومن تأليف العمانية منى النوفلي وإخراج الإماراتية نهلة الفهد.

ثانيًا: يتم عرض مسلسل “قلم رصاص” ويعتمد العمل الفني على احداث حقيقة وقعت في المجتمع الكويتي عام 1990، لذلك اختارت المؤلفة مريم القلاف اسم “قلم رصاص” لأنها ترى أن كل الأخطاء التي يرتكبها.

ثالثًا: مسلسل “بعد غيابك عني” ويضم العمل الفني عدد كبير من النجوم ومنهم إلهام الفضالة وشهاب جوهر ومرام البلوشي وتركي اليوسف.

رابعًا: مسلسل “الفرج بعد الشدة” للمخرج السعودي محمد عبد العزيز الطواله وتأليف مشاري حمود العميري ويجمع كوكبة من نجوم الخليج، وعلى رأسهم غازي حسين وعبد الإمام عبد الله وغازي حسين وعبير الجندي.

مسلسل “سحيلة بنت عديم.. أم الخلاجين”

مسلسل “غالية البقمية”

ومن المقرر بان يتم عرض الاعمال لكويتية لهذا العام مميزة للمتابعين والمشاهدين وسيتم عرضها عبر القنوات الفاضية بجودة عالية.

مسلسلات رمضان 2024 الخليجية

وإليكم مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ الخليجية، وتعتبر الاعمال الفنية الكويتية من انجح الاعمال التي تُعرض في رمضان والاكثر شهرة ويشارك الانتاج الكويتي بعدد الكبير من المسلسلات الكويتية فيأتي في المقدمة مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” من إنتاج إيغلز فيلمز وإخراج البحريني علي العلي وللمؤلفة الكويتية هبة مشاري حمادة التي قدمت للدراما الخليجية عددا من الأعمال الجماهيرية خلال السنوات الأخيرة مثل الجزء الثاني من مسلسل “سيلفي” عام 2016.