نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فهمي عن دوره في مسلسل "بين السطور": وقعت في غرام الشخصيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد فهمي عن كواليس استعداده لشخصيته في مسلسل "بين السطور"، الذي يعرض حاليًا عبر قنوات MBC، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أحمد فهمي عن“بين السطور”:حبيته وعشت معاه رحلة طويلة مدتها أكتر من سنة



ونشر فهمي مقطع فيديو به صورة له، وعلق عليه قائلًا: "أحاسيس كتير جاتلي من أول ما قريت بين السطور ووقعت في غرام شخصية حاتم عز الدين، مش قادر أستوعب إن فيه حد بيحب حد للدرجة دي، قعدت أتكلم مع المخرج وائل فرج اللي بجد استحملني هو والكاتبة نجلاء الحديني استحملوني لأنهم عارفين إني بدافع عن حاتم عز الدين من كتر ما أنا حبيته وعشت معاه رحلة طويلة مدتها أكتر من سنة".

وتابع:" مبسوط من كل ردود الأفعال عن المسلسل وعن زمايلي قدام ووراء الكاميرا،كلنا تعبنا فيه قوي ولحد دلوقتي ربنا كرمنا قوي قوي، محدش يحاول يتوقع حاجة، كل اللي يطلبه منكوا استمتعوا بالرحلة دي زي ما إحنا استمتعنا وعشناها، يارب يعجبكم".

مواعيد عرض المسلسل

مسلسل بين السطور يعرض على قناة MBC الساعة 5 مساء، وعلى قناة ON الساعة 8 مساء، ويضم العمل عدد كبير من النجوم من أبرزهم: صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، ناردين فرج، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.

و يشارك في مسلسل بين السطور كل من أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب،دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، ومأخوذ من فورمات كورى، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سردوإخراج وائل فرج.

أحداث مسلسل بين السطور



قصة مسلسل بين السطور تدور حول هند سالم صبا مبارك، الإعلامية الشهيرة، التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعدتورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها والذي يحمل قصة حب قديمة.