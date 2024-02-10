نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فعاليات متنوعة لثقافة الإسكندرية في ختام إجازة نصف العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مواقع فرع ثقافة الإسكندرية عددًا من الفعاليات الفنية والأدبية، بمناسبة ختام إجازة نصف العام الدراسي، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المعد في سياق برامج وزارة الثقافة.

يومياتي حكاياتي

ونفذ قسم المواهب الورشة المركزية "يومياتي حكاياتي" بنادي أدب الموهوبين بقصر ثقافة الأنفوشي، قامت خلالها الأديبة هبة فاروق بتدريب 16 طفلًا على كيفية كتابة القصة، وتدوينها بكتاب خاص مع تصميم غلاف بطريقة مبسطة.

كما تضمنت الورشة التعريف بعناصر القصة من شخصيات، حبكة، وصراع وغيرها، إلى جانب بعض التطبيقات العملية، كان نتاجها مجموعة من القصص منها" حمزة المشاكس، صانع الأهداف، الفنانة الصغيرة، حكايات عن فلسطين"، واختتمت الورشة بتكريم الأطفال بمنحهم شهادات تقدير بحضور سحر الملاح مسئول المواهب بالفرع.

ورش إجازة نصف العام بمرسم الطفل

وفي سياق متصل اختتم بيت ثقافة القباري ورش إجازة نصف العام التي أقيمت بمرسم الطفل، بتنفيذ لوحة فنية بخامات معاد تدويرها "أغطية زجاجات بلاستيكية وخيوط مكرمية وفوم جليتر" تلاها توزيع شهادات تقدير على الأطفال المشاركين بمرسم الطفل ونادي المرأة، من قِبل الفنانة نجلاء فتحي مدير البيت.

حفل لفرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية

وضمن الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان أحيت فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة المايسترو عزت بسيوني حفلًا فنيًا في حضور جماهيري كبير، تضمن باقة متميزة من الأغنيات التي تعتمد ألحانها على الإيقاع منها يا بياعين الهوى، رمش عينه، بناء على رغباتك، كوكتيل موال شعبي، وكوكتيل موال صعيدي، هذا إلى جانب فقرة عزف جماعي ومنفرد لعدد من العازفين.

فرقة أوبرا عربي تقدم عروض فنية

بينما قدمت فرقة أوبرا عربي بقيادة الفنان محمد مصطفى عرضا فنيا تغنت خلاله بمجموعة من الأغاني الدينية منها "سلام الله يا طه، قمر سيدنا النبي، عليك سلام الله، لأجل النبي" بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج.