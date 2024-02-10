فن ومشاهير

الإعلامية سوزان حسن تكشف تفاصيل علاقتها بالفنان محمد صبحي:" لذيذ ورجل ريفي واختارني لمسلسل سمبل"

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القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الإعلامية القديرة سوزان حسن رئيسة التليفزيون الأسبق، إن مقدمي ومذيعي برامج التريند ليس لديهم قيمة للسعي إلى تحقيقها وأنهم يسعون إلى الشهرة فقط.

ماذا قالت الإعلامية سوزان حسن عن مذيعين التريند؟

 

وأضافت سوزان حسن خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها "بالخط العريض" على شاشة الحياة أن مذيعي التريند يقومون بالتجريح في الضيوف من أجل الشهرة وركوب التريند على حساب الضيوف.

سوزان حسن تكشف ذكرياتها مع استراحة المذيعات 

 

وعن ذكرياتها مع استراحة المذيعات قالت سوزان حسن: الكل كان يجتمع فيها مثل ماجدة أبو هيف وسهير شلبي وعزة وسامية الإتربي.

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سوزان حسن تكشف علاقتها بالفنان محمد صبحي 

 

وأضافت سوزان حسن أن الفنان محمد صبحي "لذيذ جدا ورجل ريفي"، وأنه طلبها بالاسم للتمثيل معه في مسلسل سمبل.

موعد برنامج بالخط العريض 

 

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يعرض على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع الساعة الثامنة مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب. 
 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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