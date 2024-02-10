جوري بكر تبدأ تصوير مشاهدها في "مسار إجباري" اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - تبدأ اليوم الفنانة جوري بكر تصوير أولى مشاهدها في المسلسل الدرامي الجديد “مسار إجباري” بطولة عصام عمر وأحمد داش، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

أبطال مسلسل مسار إجباري

مسلسل "مسار إجبارى" مكون من 15 حلقة، ومن بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

جوري بكر

تفاصيل مسلسل مسار إجباري

تدور أحداث مسلسل مسار إجباري في إطار اجتماعي مشوق، حول حسن وحسين اللذان يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب، ويجسد عصام عمر خلال العمل دور حسين وهو دور شاب من منطقة العباسية ويتعرض للعديد من المواقف الغريبة التي تؤثر في حياته بشكل لا يتوقعه، إلا أنه يحاول أن يصل لحل لهذه المواقف غير الطبيعية، وتجسد الفنانة صابرين خلال "مسار إجباري" شخصية والدة عصام عمر.

آخر أعمال جورى بكر

والجدير بالذكر أن آخر أعمال جورى بكر، مسلسل "جعفر العمدة" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وحقق نجاحًا جماهيربًا كبيرًا، والمسلسل من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

زواج جوري بكري

وكانت جوري بكر قد احتفلت في مارس الماضي 2023، بحفل بزفافها على رجل الأعمال رامي أحمد، وهو أحد أهم رجال الأعمال في مصر ومن خارج الوسط الفني، وفضلت إقامة تلك الليلة بأحد فنادق محافظة الإسكندرية بعيدًا عن أعين الصحافة.