تعرف على قصة مسلسل "صيد العقارب" لغادة عبد الرازق

القاهرة - محمد ابراهيم - أوشك صناع عمل مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق على الإنتهاء من تصوير العمل، قبل انطلاق الموسم الرمضاني، ومن المقرر عرضه في رمضان 2024، على شاشات قنوات المتحدة وعبر منصة watch it التي طرحت أول بوستر دعائي له منذ ساعات قليلة.

أبطال مسلسل "صيد العقارب"

مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، وتجسد خلال الأحداث دور ابنة الفنانة أحمد ماهر، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالاضافة لعدد من النجوم أبرزهم سيمون، محمد علاء جاميكا، وآخرون من النجوم، والمسلسل قام بتأليفه الكاتب باهر دويدار، ويخرجه أحمد حسن، ومن إنتاج شركة فينوميا وتوزيع شركة فانتدج برودكشن للإنتاج السينمائي.

بوستر مسلسل صيد العقارب

قصة مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي تشويقي، حول شخصية “ليلى” وتجسد دورها الفنانة غادة عبد الرازق، وهي امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال، الذين يحاولون استغلالها.

آخر أعمال غادة عبدالرازق

وعرض للفنانة غادة عبدالرازق مؤخرًا حكاية تحت الحزام من مسلسل "حدث بالفعل"، وجسدت خلال الأحداث شخصية أم، تعمل طبيبة نفسية، تعاني من تعلق شديد بابنها الذي يجسد دوره الفنان الشاب خالد أنور، وتتصاعد الأحداث عندما يقترب بزفاف ابنها على خطيبته أميرة التي تجسد دورها سلمى أبوضيف، وتلاحظ الأم تغيرات في سلوك ابنها وتدخلات خطيبته في الترتيبات، مما يزعجها ويدفعها للتدخل.

أبطال حكاية "تحت الحزام"

وشارك في بطولة الحكاية، إلى جانب غادة عبدالرازق، كل من سلمى أبوضيف، خالد أنور، والعمل من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.