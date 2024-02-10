نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024..تعرف على أشقاء روجينا في "سر إلهي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة روجينا تصوير مشاهدها، في مسلسل "سر إلهي" الذي يتكون من 15 حلقة، لتنافس به في السباق الرمضاني المقبل 2024.



من هم أشقاء روجينا؟

يجسد الفنانون نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدي أدوار أشقاء الفنانة روجينا خلال أحداث مسلسل "سر إلهي".

فريق عمل مسلسل “سر الهي”



وتضم القائمة بجانب النجمة روجينا كلًا من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله،وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.



أحداث مسلسل سر الهي



مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

تعاون روجينا مع المخرج رؤوف عبدالعزيز



ويعد مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث الذي يجمع روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحًا كبيرًا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل "انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل "ستهم".

آخر أعمال روجينا

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة روجينا هو مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي 2023، من خلال مسلسل ستهم، تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وشاركها البطولة كل من نانسي صلاح، أحمد الرافعي، أمير صلاح الدين، إبراهيم السمان، جهاد سعد، محمد عبد الحافظ، والشيخ ياسين التهامي، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج رؤوف عبدالعزيز، والعديد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار.

فيلم “مربع برمودا”

وكان آخر أعمالها في السينما هو فيلم مربع برمودا، تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت والذي شارك فيه مصطفى خاطر، هنا شيحة،عمرو عبدالجليل، محمد ثروت، محمد جمعة، وآخرين