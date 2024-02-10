نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. فرقة عبدالحليم نويرة بمسرح الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الثقافة المصرية تنفيذ خطة الاحتفاء برموز الكلمة والنغم حيث خصصت دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية المقام بقيادة المايسترو أحمد عامر في الثامنة مساءً غد الأحد الموافق 11 فبراير على مسرح الجمهورية لأعمال الموسيقار الراحل فريد الأطرش.

نخبة من أعمال فريد الأطرش

وتم إعداد برنامج مميز يضم نخبة من مؤلفاته الشهيرة منها:" قلبي ومفتاحه، مش كفاية، منحرمش العمر منك، روحي وروحك "و غيرها يؤديها كل من: داليا عبد الوهاب، رحاب مطاوع، محمد عبد الحميد، حسام حسني، مصطفى النجدي، محمد حسن، وليد حيدر.

نبذة عن فريد الأطرش وأبرز أعماله

يعد فريد الأطرش أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود، ينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا التي كان لها دور مهم في التصدي للاستعمار الفرنسي لبلاده، بدأ مشواره الفني بعد أن انتقل للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان.

قام فريد الأطرش ببطولة 31 فيلمًا سينمائيًا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء منهم أحمد خميس، أحمد رامي، أحمد شفيق كامل، الأخطل الصغير، إسماعيل الحبروك، بديع خيري، بيرم التونسي، صالح جودت، فتحي قورة، كامل الشناوي، مأمون الشناوي ومرسي جميل عزيز.

كما لحن الأطرش لعدد من المطربين والمطربات العرب منهم أسمهان، شادية، فايزة أحمد، صباح، مها صبري، وديع الصافي، نور الهدى ومحرم فؤاد، وتوفي في 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر يناهز 64 عاما تاركًا ارثًا خالدًا مازال يثري الساحة الفنية في مصر والوطن العربي.