نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأغنية "كلو وهم" إليسا تتصدر قائمة تطبيق أنغامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت المطربة اللبنانية إليسا قائمة تطبيق أنغامي الموسيقي في الساعات الماضية، بأغنية “ كلو وهم”، والتي طرحتها منذ أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية كلو وهم لـ إليسا

أغنية "كلو وهم" من كلمات وألحان مروان خوري، توزيع موسيقي داني خوري.

انتقادات حول مرض إليسا

ومن ناحية أخرى، ردت الفنانة إليسا على الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرًا بعد تصريحاتها الأخيرة حول مرضها بالسرطان، مشيرة أن البعض يتهمها بأنها تستغل فترة الحديث عن مرضها لكسب تعاطف الجماهير.

وقالت إليسا: "كتير بسمع تعليقات إني استغليت مرضي وبضل أحكي فيه، لذلك إذا كان كلامي يؤدي إلى توعية معلش يضلوا يقولوا هيك، لأن كمية السرطان اللي بنشوفها بالعالم العربي كبيرة وخصوصًا في لبنان، لازم نضل نحكي عن التوعية وخاصةً العلاج المبكر لأن كل ما منكتشف بدري بيكون العلاج أسرع".