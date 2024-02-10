في 5 أسابيع.. فيلم "الحريفة" يتخطى 53 مليون جنيهًا

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل فيلم "الحريفة" بطولة الفنان نور خالد النبوي، تحقيق إيرادات عالية في شباك التذاكر منذ عرضه في السينمات، حيث حقق أمس الجمعة إيرادات بلغت قيمتها 2،227،947 جنيه، في شباك التذاكر، وفقًا للموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إجمالي إيرادات فيلم الحريفة

وبلغت إجمالي إيرادات فيلم "الحريفة" بعد 5 أسابيع عرض في دور السينما نحو53،207،280 جنيه، متجاوزًا فيلم رحلة 404، بطولة الفنان منى زكي، وفيلم الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي، وفيلم الملكة بطولة الفنانة هالة صدقي، وفيلم عصابة عظيمة بطولة الفنانة إسعاد يونس.

أبطال فيلم "الحريفة"

فيلم "الحريفة" بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك ونجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، وآخرون من النجوم، مع ظهور خاص لبيومي فؤاد وشريف الدسوقي، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

أحداث فيلم "الحريفة"

وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذى تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يلتقي ماجد بمجموعة من زملائه الذين ينحدرون من بيئات مختلفة وينضم لفريقهم الذى يشارك فى مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.