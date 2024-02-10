فن ومشاهير

أسما إبراهيم تعود بـ "حبر سري" في رمضان 2024

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القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الاعلامية أسما إبراهيم لتصوير الموسم الثامن من برنامج حبر سري والذي سيتم عرضه في موسم "رمضان 2024 " وذلك بعد تعاقدها مع قناة القاهرة والناس لتنافس به في موسم برامج رمضان المقبل.

 

ويكون الموسم الثالث على التوالي للبرنامج في شهر رمضان بعدما حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات عالية وحصل العام الماضي على أفضل برنامج فني في رمضان في العديد من الاستفتاءات.

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تفاصيل الموسم الجديد من برنامج حبر سري 

 

ومن المقرر أن يحمل الموسم الجديد من البرنامج العديد من المفاجأت وتغير عدد كبير في فقرات البرنامج التي ستكون مفاجأة للجماهير.

 

ومن المقرر أن يتم استضافة عدد كبير من المشاهير في مصر والوطن العربي علي مدار 30 حلقة طوال شهر رمضان، البرنامج تقدمه الإعلامية اسما ابراهيم ومن إخراج ميلاد أبي رعد.

 

معلومات عن أسما إبراهيم 


الجدير بالذكر أن أسما إبراهيم هي إعلامية مصرية اشتهرت من خلال تقديمها لبرنامج حبر سري على شاشة القاهرة والناس، وتستضيف خلال البرنامج مجموعة من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي، وعدد من الشخصيات العامة والمهمة في المجتمع، وكان من أشهر ضيوفها في البرنامح النجمة نادية الجندي، بوسي، أحمد العوضي، حنان مطاوع، ، عمرو عبدالجليل، ، غادة عبدالرازق، دكتور مصطفى الفقي، دكتور مجدي يعقوب، أحمد السعدني، مصطفى شعبان، مني زكي، نوال الزغبي، وغيرهم. 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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