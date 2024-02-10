شاهد.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة منة فضالي



وظهرت منة فضالي وهي ترتدي بيجامة باللون البينك، ونسقت مع الإطلالة كاب رمادي، وبدت بتسرحيةالشعر المنسدل، ووضعت مكياجًا هادئًا، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها.

منة فضالي تروج لدورها في مسلسل “محارب”

وروجت منة فضالي لمسلسل محارب، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث نشرت صورًا لها برفقة الفنان أحمد زاهر وعلقت عليها قائلة: "بنعمل حاجة حلوة يا رب تعجبكم محارب رمضان 2024، إن شاء الله تأليف محمد سيد بشير إخراج الأستاذة شيرين عادل إنتاج الأستاذ أحمد السبكي دعواتكم أحلى شغل أما تكون بتشتغل مع أعز أصحابك، وفي كيمياء ما بينا أحمد زاهر وحسام ومريم".

أبطال مسلسل “محارب”

مسلسل محارب، بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ماجد المصري، ملك أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، محمود الليثي ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، وتدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي حول حسن الذي يظهر في دور سائق ميكروباص، ولكن تمر حياته بالعديد من الأزمات، كما أنه سيظهر من أصول صعيدية ويهرب من الثأر، كما يجسد أحمد زاهر شخصية محامٍ، أيضًا يقدم تامر عبد المنعم شخصية محامٍ ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

أحدث أعمال منة فضالي

ومن ناحية أخرى، تنتظر منة فضالي عرض فيلم "في القلب" التي انتهت من تصويره خلال الفترة الماضية، وهو بطولة خالد سليم ونسرين طافش، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، إنجي كيوان وتوني ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور في إطار اجتماعي رومانسي.

آخر أعمال الفنانة منة فضالي

وكان آخر أعمال الفنانة منة فضالي هو مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض في موسم رمضان 2023، بطولة محمد رمضان وزينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مي كساب، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب "سعدى – جوهر"، وايضا شاركت في المسلسل السوري، «مقابلة مع السيد آدم ٢»، مسلسل "سره الباتع"، بطولة أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي وباقة من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج خالد يوسف.