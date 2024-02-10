القاهرة - محمد ابراهيم - آمال ماهر تتصدر ترند جوجل بعد كشفها حقيقه اختفائها

حقيقه خطف آمال ماهر وسفرها لخارج مصر، آمال تتصدر ترند جوجل، بعد تصدر آمال ترند جوجل عندما تحدثت عن حقيقه اختفائها في برنامج الحكاية مع عمرو أديب، آمال ماهر تعلق على شائعات خطفها مع عمرو أديب

حقيقه خطف آمال ماهر وسفرها لخارج مصر.. أثارت الفنانة جدلا كبيرا خلال الأعوام القليلة الماضية

حقيقه خطف آمال ماهر وسفرها لخارج مصر.. أثارت الفنانة جدلا كبيرا خلال الأعوام القليلة الماضية

تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية حقيقه خطف آمال ماهر وسفرها لخارج مصر، حيث ظهرت الفنانة آمال ماهر، الجمعة مع الإعلامي عمرو اديب في لقاء خاص بعد شائعات اختفائها.

حقيقه خطف آمال ماهر وسفرها لخارج مصر.. آمال ماهر ترد علي شائعات اختفائها

حيث بعد انتشار شائعات بخطف الفنانة وسفرها خارج مصر، وهذه ليست المرة الأولى من نوعها لانتشار مثل تلك الأخبار والشائعات عن آمال ماهر بسبب غيابها عن الظهور والتواجد الفني أو الإعلامي لفترة طويلة، وظهرت آمال بشكل مفاجئ مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الحكاية لتنفي تلك الشائعات مجددا، والتي دائما ما تتردد حولها، بسبب اختفائها لفترات طويلة عن جمهورها، دون تواصل مع جمهورها أو مقربين منها في الوسط الفني، حيث ظهرت آمال في فيديو لتطمئن جمهورها، الذي لم يطمئن بشكل كاف!

ولم يصدق ما أوردته وقتها من إصابتها بفيروس كورونا، ومرضها الذي جعلها تخسر الكثير من وزنها، وشكك كثيرون في ظهور آمال نفسها، رغم أنه كان بالفيديو، حتى حين غنت بصوتها لهم في مداخلة تليفونية للإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء dmc»، وعلق زميله الإعلامي يوسف الحسيني في برنامجه «التاسعة»: «آمال ماهر موجودة وفي مصر.. يجب ألا نسير وراء الشائعات التي يطلقها الإخوان».

آمال ماهر تتصدر ترند جوجل.. تصريحات الفنانه بأنها بخير

و حيث قالت في لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة «mbc مصر»: «أنا بخير وأشكر الجمهور على محبتكم وسؤالكم وده يدل على محبة كبيرة ودي حاجة بالنسبة لي كبيرة، حقيقي بطمن الجمهور وبقول له إني بخير، ومحصليش أي حاجة ولا تعذبت ولا اتخطفت».

آمال ماهر تتصدر ترند جوجل.. تعرف علي جوائز حصلت عليها

آمال ماهر تتصدر ترند جوجل.. تعرف علي جوائز حصلت عليها