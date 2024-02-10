بسمة تروج لدورها في مسلسل "مسار إجباري"

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة بسمة لدورها في مسلسل “مسار اجباري”، والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



منشور بسمة

ونشرت بسمة بوستر المسلسل الخاص بشخصيتها في العمل، وعلقت عليه قائلة: "نعناعة مسار إجباري ست مختلفه تمامًا عن أي شخصيه لعبتها، يارب تعجبكم".

أبطال مسلسل مسار إجباري

مسلسل "مسار إجبارى" مكون من 15 حلقة، ومن بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية.

أحداث المسلسل

تدور أحداث مسلسل مسار إجباري في إطار اجتماعي مشوق، حول حسن وحسين اللذان يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب، ويجسد عصام عمر خلال العمل دور حسين وهو دور شاب من منطقة العباسية ويتعرض للعديد من المواقف الغريبة التي تؤثر في حياته بشكل لا يتوقعه، إلا أنه يحاول أن يصل لحل لهذه المواقف غير الطبيعية، وتجسد الفنانة صابرين خلال "مسار إجباري" شخصية والدة عصام عمر.

آخر أعمال بسمة

ومن ناحية أخرى، عرض لـ بسمة مؤخرًا مسلسل بطن الحوت، ودارت الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي وسلط الضوء على العديد من القضايا منها تجارة المخدرات وخطورتها على المجتمع، كما قدم المسلسل صراع الأخوين قابيل وهابيل، ولكن بطريقة معاصرة وجسد محمد فراج خلال الأحداث شخصية ضياء، وهو يعمل في صناعة الفخار ويضطر للتعاون مع الجماعات السلفية، كما يتورط في تجارة المخدرات، مما يدخله في العديد من الأزمات، فيما يظهر باسم سمرة بشخصية شقيقه هلال ويدخل في صراعات معه، أما يوسف عثمان فيظهر بشخصية شيخ سلفي، وتعيش أسماء أبو اليزيد قصة حب مع فراج، العمل بطولة محمد فراج تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، وشارك فيه باسم سمرة، أسماء أبواليزيد، عبدالعزيز مخيون، دنيا ماهر، داليا شوقي، يوسف عثمان، عصام عمر، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم تامر حبيب، أحمد فهمي، أحمد داش، أمينة خليل، حسن أبوالروس، محمد علاء.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة بسمة هو فيلم أولاد حريم كريم، بطولة مصطفى قمر، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، وشارك فيه علا غانم، داليا البحيري، خالد سرحان، وقد تعرض العمل لموجة كبيرة من الانتقادات، وحقق إجمالي إيرادات تجاوزت الـ 7 مليون جنيهًا.