نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر كمال يروج لأغنيته الجديدة "يا ساتر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب عمر كمال لطرح أغنيته الجديدة "يا ساتر "عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وأعلن عن موعد طرحها من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



ونشر عمر كمال مقطع من الأغنية، وعلق عليه قائلًا: "عيد الحب مش عيد حلو على كل الناس ساعات بيبقى ذكرى وحشة بردو.. أستنوا اغنية ياساتر ف عيد الحب".

أغنية “قصف جبهة”

يذكر أن آخر أعمال عمر كمال أغنية “قصف جبهة”، التي تم طرحها أمس عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، والتي تعاون فيها مع المطرب محمود الليثي.

تعاون محمود الليثي مع عمر كمال

ويذكر أن المطرب محمود الليثي قد تعاون من قبل مع المطرب عمر كمال، في أغنية بعنوان أخوك يشرف بلد، وطرحت الأغنية مؤخرًا وحققت نجاحا كبيرًا، وهي من فيلم "حمص وحلاوة"، الذي شارك في بطولته حجاج عبد العظيم، من مجموعة من نجوم الغناء الشعبي تضم أمينة ومحمد أسامة وأحمد شيبة وعبد الباسط حمودة ورضا البحراوي وحسن الخلعي، والفيلم تأليف سيد السبكي، وتدور قصته فى إطار كوميدي رومانسي.

كلمات الأغنية

محسوبكم مش اجنبي.. هتروحو فين والنبي.. أنا برضه حته تقيله.. سيطرت على كوكبي.. أنا عارف إن وجودي.. بيلغي اي حقودي.. أنا عارف إن وجودي.. ويا اللي طب يا اللي.. بقولك ايه يا عمر.. اللي يقولك احنا مين.. قولو بفضل الله.. احنا اللي قاعدين ومكملين.. اضرب.. قولو قولو قولو قولو.. اخوك بفضل الله.. ما يكلش حد معاه.. واللي يجيني على سكه.. ربنا يتولاه.. هاتجوني على مهلكم.. هقل تاني منكم.. انا اللي كبرتكم.. تتنططو عليا.. ويارب حوش عننا.. الغايرنين مننا.. يا ابني انت عيل ليفه.. انا يا ابني سيرتي نظيفه.. محسوب على الابطال.. محسوب على الصريفه.. عمال تقول انا وانا.. طب انت من كام سنه.. اخوك مشرف نفسه.. اخوك يشرف بلد.. وبطولي مش بالعدد.. لو حرب دايره عليا.