نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنتج إيهاب منير لـ دوت الخليج الفني:" شخصيات فيلم "السيستم" موجودة في حياتنا وأصعب مرحلة كانت اختيار الورق المناسب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم منذ أيام قليلة العرض الخاص لفيلم “السيستم “ بحضور فريق العمل في أحد مولات التجمع الخامس، والتقى ”دوت الخليج الفني”، بالمنتج إيهاب منير الذي تحدث عن كواليس التحضيرات للفيلم.

إيهاب منير يكشف المميز في فيلم "السيستم" والصعوبات التي واجهته في التحضيرات

وقال المنتج إيهاب منير في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" أن أكثر شئ مميز في الفيلم أنه كوميدي ويتحدث عن شخصيات كثيرة في حياتنا، وموجودة ونتعامل معها بشكل يومي، لافتًا أن أصعب شئ واجهه كان اختيار الورق.

إيهاب منير يكشف عن موقفه من مقارنة الجمهور لفيلم السيستم بفيلم “البحث عن فضيحة”

وقال إيهاب منير أن الفيلم بعيد تمامًا عن فيلم “البحث عن فضيحة”، هو نعم نفس فكرته لكن أحداثه وتفاصيله مختلفة تمامًا، الفكرة الوحيدة التي تجمع بين الإثنان الحديث بين صاحب وصاحبه وتقديم المساعدة له في التعامل مع الفتيات، مُضيفًا: "حبينا نهدي الفيلم للزعيم عادل إمام وأسرة الفيلم تقديرًا واحترامًا له، على ما قدمه على مدار تاريخ كبير في السينما".

فكرة المنافسة

وأكد إيهاب منير على أنه ليس لديه أي مشكلة مع المنافسة السينمائية الموجودة حاليًا، قائلًا: "بالعكس أن أحب المنافسة، نحن نقدم فيلم عن الحب فيجب أن يطرح في عيد الحب وكون هناك أفلام أخرى تنافس الفيلم فهو شئ جيد، وطالما منتجك جيد لم يكن هناك داعي للخوف أبدًا".

أحداث فيلم السيستم



فيلم "السيستم" هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدتهم وتجاربهم السابقة

أبطال فيلم السيستم



والعمل من بطولة عدد من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي،طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

