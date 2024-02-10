ميس حمدان لـ دوت الخليج الفني: "السيستم بيظهر النجوم على عكس ما اتعودنا عليهم ودي خطوة تحتسب للمخرج"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أقيم منذ أيام العرض الخاص لفيلم "السيستم " بحضور فريق العمل في أحد مولات التجمع الخامس، والتقى دوت الخليج الفني بفريق العمل منهم المنتج إيهاب منير الذي تحدث عن كواليس التحضيرات للعمل.

حديثنا عن حضورك للعرض ومشاركتك في فيلم السيستم؟

في البداية أحب أن أبارك لفيلم السيستم وفريق العمل، الفيلم كوميدي لذيذ وشيق والمميز به أنه يظهر النجوم على عكس ما تعودنا عليهم دائما وهذا الشئ يحسب للمخرج، أن شاهد الفنان طارق لطفي بدور رجل لعوب لم نشاهده من قبل.

أحمد الفيشاوي المعروف عنه دائما الجرأة في الأدوار أن يظهر بشكل شاب مهزوز ويخاف من العلاقات هذا شئ مميز.

وأنا أيضًا أن أقدم شخصية فتاة ليل من خلال مشهد واحد كما أن هذه الفتاة توجه النصيحة الفيشاوي خلال الأحداث شئ جميل ومميز ومختلف.

كيف كانت الكواليس والتعاون مع النجم أحمد الفيشاوي؟

الفيشاوي شخص جميل ومتواضع جدًا والكواليس كانت من أجمل الكواليس، نعم هو كان يوم تصوير واحد فقط لكن يكفي أننى شعرت بالتقدير والإحترام والمحبة من كل المتواجدين، وأحب أن أشكرهم على ذلك كثيرًا.

هل هناك أعمال قادمة ؟

نعم يوجد أعمال قادمة لكن خارج الموسم الرمضاني، هناك فيلم يتم التحضير له يحمل اسم "أسود ألوان" مع أحمد فتحي والكيلاني ورنا رئيس، الفيلم فانتازيا كوميدي ومن المقرر طرحه الشهر القادم.

أحداث فيلم السيستم



فيلم "السيستم" هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدتهم وتجاربهم السابقة

أبطال فيلم السيستم



والعمل من بطولة عدد من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي،طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.



ما هي تفاصيل اللافتة الإنسانية؟

كشف المنتج كريم الشربيني بأن الفيلم تم إهداؤه للزعيم عادل إمام ولكل أسرة فيلم البحث عن فضيحة الذي قدمه بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين منهم سمير صبري وميرفت أمين وغيرهم.