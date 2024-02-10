انت الأن تتابع خبر آمال ماهر تنفي خبر زواجها وتوضح علاقتها بتركي آل الشيخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفت الفنانة المصرية آمال ماهر، الأخبار التي تحدثت عن زواجها واختطافها في الفترة الماضية، ، مؤكدة أنها بخير، وكل ما أثير عنها من أخبار عن تعرضها للخطف أو الاحتجاز مجرد شائعات عارية من الصحة.



واعتبرت آمال، خلال استضافتها في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، قلق الجمهور عليها في الفترة الماضية شيئا مفرحا، ويدل على محبتهم.



وأكدت إصابتها في الفترة الماضية بفيروس كورونا للمرة الثالثة، الأمر الذي منعها من الظهور العلني للرد على الشائعات التي طالتها، فينا كشفت عن خوفها على نفسها، خاصة مع عدم تصديق الجمهور أنها بخير، بعد ظهورها بملامح متعبة بسبب المرض.



ووصفت الفنانة آمال ماهر علاقتها بالمستشار تركي آل الشيخ بالعلاقة الفنية الناجحة، وتمنت حدوث نجاحات فنية مستقبلية تجمعها معه.



وبررت آمال غيابها الطويل عن الأضواء بسبب مرضها، وأنها كانت متعبة للغاية، وظهورها العلني حينها كان سيزيد الشكوك، ولكن بعد التعافي ظهرت في حفلة مباشرة، ومع ذلك لم يصدق الجمهور .