انت الأن تتابع خبر جيني إسبر: ابنتي ترفض فكرة زواجي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة اللبنانية جيني إسبر، عن رفض ابنتها ساندي ترفض فكرة زواجها، وتشعر أنها بحاجة ماسة للعيش معها ومرافقتها في عدد من المناسبات الخاصة .



وعن قرار ابنتها "ساندي" الابتعاد عن التمثيل بعد مشاركتها بتصوير إعلان تجاري، قالت في حديث لـ"فوشيا": ابنتي شعرت خلال التصوير بالتعب والملل؛ ما دفعها إلى التفكير بالانسحاب من الإعلان، وقد عملت جاهدة من أجل إقناعها بالعودة عن قرارها.



وأضافت: لم أظلم ابنتي خلال طفولتها، فهي نشأت في بيت أهلي؛ لأنني كنت ملزمة بأن أؤمن لها ظروفا حياتية أفضل فأعوضها عن أمور حرمت منها.



وتحدثت عن القرار الذي اتخذته أخيراً حول عيش ابنتها إلى جانبها، مشيرة إلى أن الأخيرة ترفض فكرة زواجها، وتشعر أنها بحاجة ماسة للعيش معها ومرافقتها في عدد من المناسبات الخاصة.



وعن سبب تسخير صفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي للإعلانات التجارية، قالت جيني أسبر: أحب أن تكون صفحاتي موجهة؛ وهذا ما جعلني أوافق على القيام بالعديد من الإعلانات، اعتبر نفسي مليارديرة بالعملتين اللبنانية والسورية.



وشوقت جيني، جمهورها للشخصية التي تجسدها في مسلسل "رماد الورد"، المقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2024.



وقالت جيني، إن الكاتبة والمخرجة ديانا فارس اختارت لها شخصية مميزة لتجسيدها في العمل سواء من خلال حواراتها أو أبعادها الشخصية.



وأضافت: أستطيع بناء شخصية متكاملة، خاصة أنني أُسلط الضوء على موضوع شائك وهو كيفية التعامل مع تطبيق "تيك توك".



وكشفت النجمة السورية عن الظروف الصعبة التي عانت منها خلال مرحلة التصوير، مؤكدة أنها استمتعت بالعمل على الرغم من انخفاض درجات الحرارة والطقس البارد .