انت الأن تتابع خبر وليد توفيق يطلق أغنية جديدة لعيد الحب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شارك الفنان اللبناني، وليد توفيق، أغنيته جديدة التي تحمل عنوان "ياما لسه بيسألوني"، والمقرر طرحها بعيد الحب الذي يصادف 14 فبراير (شباط) الحالي.



ونشر وليد توفيق مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قائلًا: انتظروني قريباً.. في أغنية جديدة رح تحبوها كتير بعنوان "ياما لسه بيسألوني" من ألحاني.



والأغنية من كلمات الشاعر عاصم حسين، وتوزيع باسم منير، ومن إنتاج شركة روتانا.



وكان الفنان اللبناني قد أكد لـ"فوشيا"، في وقت سابق، أنه لن يقدم على اعتزال الفن طالما أن صوته لا يزال يخوّله الغناء، ولا يزال قادراً على جذب تفاعل الجمهور مع أعماله.



وقال إن على الفنان التنحي عن الساحة الفنية والاتجاه إلى الأعمال الخيرية عند الوصول لمرحلة يشعر فيها أنه لم يعد باستطاعته تقديم الأفضل لجمهوره.



ودعا كل الفنانين إلى التواضع، وأن يحبوا بعضهم بعضاً، مستغرباً شعور الغيرة الذي يسيطر على عدد منهم .