انت الأن تتابع خبر نسرين طافش .. فتاة شعبية في بنقدر ظروفك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة نسرين طافش، ملامح شخصيتها في فيلمها الجديد "بنقدر ظروفك"، وهي شخصية فتاة شعبية تُدعى "سماح"، تجمع في صفاتها العديد من التناقضات بينها خفة الدم والقوة والطموح المتواصل.



وتوقعت نسرين في تصريحات صحفية، أن يقع الجمهور في حب شخصيتها، لكونها ستظهر خلالها بطريقة جديدة ومختلفة عمّا قدمته طوال مسيرتها الفنية، وهي بدورها لم تستطع كره القوة والشراسة التي تتميز بها شخصيتها، لكون خفة الدم تطغى عليها.



وحول كواليس تحضيراتها للشخصية، أوضحت نسرين أنها زارت مناطق شعبية، وراقبت كلام الأشخاص وردود أفعالهم بشكل مطوّل، لتكتمل ملامح الشخصية في ذهنها، وتؤديها بالطريقة المناسبة.



وشددت على أنها تقدم الشخصيات التي تجسدها "بالروح" الخاصة بها، إذ تعطيها بعضا من جهدها الخاص، إلى جانب رؤيتها لها، لتتكون لديها "الخلطة" الخاصة بالشخصية على حد تعبيرها.



وأعربت الفنانة نسرين عن سعادتها للمشاركة في "بنقدر ظروفك"، لما يحتويه من أحداث جديدة ومشوقة، تجعله أكثر قربا من الجمهور بحسب تعبيرها.



ووصفت الفيلم "بالذكي"، منوهة إلى أنه يدور في إطار كوميدي اجتماعي، حول الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم، ومدى تأثيرها على الأغنياء والفقراء، الذين تختلف معاناتهم باختلاف البيئة والاحتياجات، والتطرق لقدرة الحب على الصمود في هذه الأجواء



ووصفت الفنان أحمد الفيشاوي، بالراقي والمحترم، الذي يضفي البهجة والأجواء الإيجابية لكواليس التصوير.



وفيلم "بنقدر ظروفك" من بطولة: أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، عارفة عبد الرسول، مي سليم، محمود حافظ، محمد محمود، أحمد شيبة، يوسف وائل نور، وهو من تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم .