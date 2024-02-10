نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة عرض أولى حلقات مسلسل طبيبة شرعية.. كيف احتفل محمد الغيطي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحتفل السيناريست محمد الغيطي بعرض مسلسلة الجديد "طبيبة شرعية" من خلال حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فبسبوك".

ونشر الغيطي البوستر الدعائي للمسلسل وعلق علية قائلًا: "من اليوم اخيرًا مسلسل طبيبة شرعية على قناة المحور يوميًا الساعة السابعة مسًاء".

قصة مسلسل طبيبة شرعية

تدور أحداث مسلسل طبيبة شرعية حول عالم الطب الشرعي والأبعاد العلمية والفنية والطبية في تفسير الجريمة من خلال كواليس وحياة طبيبة شرعية وزميلاتها، بعد أن وجدوا أنفسهم متورطين في قضايا ترتبط بعملهم وتؤثر على حياتهم الشخصية.

أبطال مسلسل طبيبة شرعية

ويذكر أن مسلسل طبيبة شرعية يشارك في بطولته عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم الفنانة بشرى، صلاح عبد الله، نضال الشافعي، فراس سعيد، مروة عبد المنعم، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج شادي أبو شادي.

مشاركة محمد الغيطي في رمضان 2024

جدير بالذكر أن محمد الغيطي سيشارك في الموسم الرمضاني لعام 2024 من خلال مسلسل "جريمة منتصف الليل"، وأقيم صناع مسلسل جريمة منتصف الليل احتفالية خاصة بمناسبة قرب انتهاء التصوير، وذلك بإحدى المطاعم في مول شهير بوسط البلد، وقاموا بتقطيع التورتة، وسط حضور كبير من أبطال العمل ووسائل الإعلام المصرية والعربية.

وتصدر مسلسل «جريمة منتصف الليل» التريند خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول صورا للفنانة رانيا يوسف ببدلة رقص من كواليس العمل.

المسلسل بطولة الفنانة رانيا يوسف، الفنان القدير أحمد عبد العزيز، الفنان القدير صلاح عبدالله، الفنان محمد عز، الفنان حسني شتا، الفنانة ملك قورة، الفنانة ميار الغيطي، الفنانة إلهام عبدالبديع، الفنان محمد مهران، الفنانة عفاف شعيب، والفنان أحمد جمال سعيد، والفنان محمد سليمان.

وتدور أحداث مسلسل جريمة منتصف الليل حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتبن بالجامعة في مقر سكن إحداهما، ومن هنا تبدأ الأحداث في الاشتعال حيث يرصد العمل أحداث اجتماعية تشويقية وتدور قصته في 15 حلقة، حول جريمة من الواقع حدثت منذ 15 عامًا.