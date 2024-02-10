"بطلب منك يارب تحميها".. هكذا احتفل طوني عيسى بعيد ميلاد ابنته

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أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان طوني عيسى بعيد ميلاد ابنته، وذلك بنشر فيديو يجمعه مع زوجته وابنته،عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

وعلق “طوني” على الفيديو قائلًا:"متل الحلم صاروا سنتين يا بابا..كبرتي وصرتي صبية حلوة وأمورة وحنونة وبتحبي الكل.. عيونك وضحكتك هني كل شي وهني يللي بيعطوني أمل ببكرا أحلى...بطلب منك يا رب تحميها وتبعُد عنا الحسد والأذى والبغض وتنوّر طريقا وتضلّك إنت الأساس بحياتا..عقبال ال ١٠٠ يا بنتي".

https://www.instagram.com/reel/C3K7fAtImjk/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

أحدث أعمال النجم طوني عيسى

يذكر أن آخر أعمال طوني عيسى مسلسل " العين بالعين" الذي يعرض حاليًا ويحقق نسب مشاهدة عالية مع الفنانة سيرين عبدالنور ورامي عياش، والعمل من تأليف سلام الكسيري وإخراج رندا العلم وإنتاج شركة الصباح للمنتج صادق الصباح.

قصة مسلسل العين بالعين

وتدور قصته حول فتاة تعمل مصورة صحافية تلتقط عدستها جريمة قتل لتتغير حياتها بدءًا من تلك اللقطة.

طوني عيسى وتصريحاته مع كميرات دوت الخليج الفني أثناء زيارته لمصر لأول مرة

قال طوني عيسى: " هذه أول زياره لي واتشرف اني جئت على مصر وبحبها وأحب اهلها كثير وبشارك في الاحتفال لصديقي عادل ومحمد ياسين بتجمعني فيهم صداقه كبيره وفي نفس الوقت جئت لزياره مصر واهلها وشعبها".

و أضاف طوني عيسى: "وصلت امبارح المساء، اتمنى زيارة اماكن كثير بمصر لإنها بلد سياحيه من اوائل الدول العربيه اللي ممكن شعوب العالم تزورها مصر الفراعنه والاهرامات وابو الهول وكليوباترا هي بلد عظيمه في تاريخها والسياحه فيها جميله، درسناها في التاريخ ولكن لم نلمسها بعد لذلك جئت لاتعرف عليها اليوم واتفرج على اول فرعون مصرى".

نبذة عن الفنان طوني عيسى

طوني عيسى( 14 يونيو 1979-) ممثل ومغني لبناني، والده الممثل ناظم عيسى، نشأ في قرية بعشتة، قرب عمشيت درس تخصص إدارة الفنادق في معهد القرطباوي.

تزوج في 23 مايو 2021 من فتاة من خارج الوسط تدعى "أمونة عيد" في تركيا وأقيم حفل زفافه في بيروت في فبراير 2022 رزق بابنته "تاليا"

بداية مشواره الفني



بدأ دراسة الموسيقى من عمر ثماني سنوات ثم أصبح طالبًا في الكونسرفتوار، تعلم العزف على الآلات والإيقاع القوي كالدف والطبلة، بعدها درس الصولفيج والإيقاع في جامعة الروح القدس الكسليك، في البداية عمل في الغناء، قدم العديد من الحفلات الخاصة لكنه توجه فيما بعد للتمثيل حيث قدم أغنية في مسرحية “على أرض الغجر” مع آل الرحباني. انطلاقته الفعلية كممثل كانت في مسلسل يا مالح با بحر للمخرج طانيوس أبي حاتم والمخرجة ليليان بستاني، كان أول مسلسل لبناني يبث عبرشاشة أو تي في. انطلاقته الفعلية كانت في مسلسل "الغالبون" الذي نال من خلاله عدة جوائز محلية.