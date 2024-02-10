نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالوشاح الفلسطيني.. إيمان العاصي تتضامن مع فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها بصور لها من أحدث ظهور ترتدي فيه الوشاح الفلسطيني تضامنا مع فلسطين، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت “العاصي” على الصور قائلة: "free palestine"، مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

إيمان العاصي وآخر أعمالها الدرامية

وشاركت إيمان العاصي في السباق الرمضاني الماضي بـ مسلسل" جعفر العمدة " بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد،سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

أحداث مسلسل جعفر العمدة

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيدًا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

مسلسل جعفر العمدة وأبرز الكواليس

يذكر أن الفنانة إيمان العاصي، حلت ضيفة مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “ معكم ” على شاشة سي بي سي، وكشفت كواليس مسلسل “ جعفر العمدة ” الذي حقق نجاح كبير ف رمضان 2023، قائلة: “مشهد المواجهة بيني وبين محمد رمضان هو أول مشهد تم تصويره في المسلسل، والنهاية متغيرتش خالص ومكنتش أقدر أموت ابن جعفر في المسلسل.. الناس كانت تموتني”.

كما كشفت إيمان العاصى أنه عرض عليها أموال للكشف لغز مسلسل جعفر العمدة، والسر وراء اختفاء ابن جعفر، قائلة: "اتعرض عليا فلوس عشان أكشف عن مشهد النهاية، ويعرفوا مين اللى عمل كدة فى سيف".

وتابعت: "كنت بقرأ الحلقة 30 فى البيت ع السرير ونمت، بنتي صورت السيناريو وعايزة تبعته لصاحباتها".

آخر أعمال إيمان العاصي السينمائية



أحدث أعمال إيمان العاصي السينمائية فيلم "فارس" وتدور أحداثه في سياق الأكشن الإثارة والغموض، وتتمحور الأحداث حول "فارس" الذي يجسده أحمد زاهر و"وعد" التي تقوم بدورها الفنانة إيمان العاصي.

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان،واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.