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أحمد جودة - القاهرة - مسلسلات رمضان 2024..طرح البرومو التشويقي لمسلسل مسار إجباري..طرحت منصة«WATCH IT» الرقمية البرومو التشويقي لمسلسل «مسار إجباري»، عبر الصفحة الرسمية للمنصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي من المقرر عرضه ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024، ويقدم بطولة مسلسل عصام عمر وأحمد داش.

وعلقت منصة «WATCH IT» الرقمية على البرومو التشويقي لمسلسل «مسار إجباري» بكتابة: «انتظروا النجوم عصام عمر وأحمد داش في مسلسل مسار إجباري على WATCHIT».

مسلسلات رمضان 2024..طرح البرومو التشويقي لمسلسل مسار إجباري



أحداث مسلسل مسار إجباري

تدور أحداث مسلسل «مسار إجباري» في إطار إجتماعي تشويقي، ويسلط العمل الضوء على شاب يسعى من أجل تحقيق حلمه ولكنه يواجه العديد من الصعاب والتحديات، ويتألف مسلسل «مسار إجباري» من 15 حلقة فقط.

أبطال مسلسل مسار إجباري



يشارك في بطولة مسلسل «مسار إجباري»، كل من عصام عمر وأحمد داش وصابرين، وبسمة، وياسمينا العبد، ومي الغيطي، ورشدي الشامي، وجوري بكر، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج نادين خان.

مسلسلات رمضان 2024..طرح البرومو التشويقي لمسلسل مسار إجباري

قنوات عرض مسلسل مسار إجباري

وفي إطار حرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين بشكل يوميًا، نستعرض لكم في السطور التالية قنوات عرض مسلسل مسار إجباري.

حيث يعرض مسلسل «مسار إجباري» على مختلف من القنوات الفضائية وهي ON وCbc وdmc، بالإضافة إلى منصتي «واتش ات» و«شاهد».

مسلسلات رمضان 2024 تحدي الشباب في مسار إجباري

يعتمد مسلسل «مسار إجباري»، والذي انضم إلى قائمة مسلسلات رمضان 2024، على عنصر الشباب حيث يقدم بطولة العمل عصام عمر وأحمد داش، مما يجعل عنصر الفئات الأصغر سناً في ترقب هذا العمل، إضافة إلى ذلك أصبحت المسلسلات القصيرة ذات الـ 15 حلقة من أكثر الأعمال التي تحقق نجاحاً، وذلك بعدما نجحت التجربة خلال السنوات الماضية خاصة في السباق الرمضاني لعام 2023.

ويتنافس أمام مسلسل «مسار إجباري» عدد كبير من الأعمال الدرامية والتي اقترب عددها نحو 40 مسلسل متنوعين ما بين الأعمال الإجتماعية والكوميدية والتاريخي.