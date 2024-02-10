نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قضاء أخف من قضاء.. بدرية طلبة تكشف عن إصابتها بكدمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة بدرية طلبة عن اصابتها بكدمة كبير في ذراعها وذلك بنشرها مقطع فيديو عبر خاصية الستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت على مقطع الفيديو معلقة: "اللهم لك الحمد كدمة من الكدمات التقيلة الحمد لله قضا أخف من قضا".

تعرض بدرية طلبة لحادث سير

يشار إلى إنه كانت بدرية طلبة قد تعرض لحادث سير في شهر ديسمبر الماضي كشفت عنه عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام" بنشرها مجموعة صور جمعتها مع عدد من النجوم، بينهم أحمد عز وآسر ياسين.

وكتبت بدرية على الصور قائلةً: "اللهم لك الحمد والشكر، الصور دي قبلها حادثة اتعرضت لها بس مكانش ينفع أنام في السرير وأسيب شغلي اللي كان مقوّيني، الدعم اللي شفته من كل الزملا نحوا، الحمد لله خلّصت شغلي ودلوقتي جه وقت العلاج دعواتكم".

وكشفت بدرية طلبة عن كواليس الحادث الذي تعرضت له، قائلة: السيارة التي كنت بداخلها تصادمت مع سيارة أخرى؛ ما أدى إلى إصابتي إصابة شديدة، وبعد وصول سيارة الإسعاف، طلب المسعفون مني إجراء بعض الأشعات بالمستشفى، ولكني رفضت ذلك بسبب التزامات عملي.

وأضافت بدرية في تصريحات صحفية أنها كانت ترتبط بمواعيد عمل لا تحتمل التأجيل، ما أدى إلى تحاملها على نفسها حتى الانتهاء من العمل، ولكن الطبيب اشترط وضع حامل ليدها بسبب كدمة في كتفيها وفي كف يدها، وظلت هذه الفترة تتناول المسكنات، وتضع اللزقات الطبية حتى انتهت من العمل، وذلك بسبب عدم وجود شخص آخر ليحل محلها.

وأوضحت بدرية أن زملاءها في العمل قدموا لها الدعم، ولكن اشتد عليها التعب، وبدأت في جلسات العلاج الطبيعي، وكانت كل كلمة دعم لها تحيي شجاعتها من جديد، ووجهت الشكر لكل الداعمين لها، لأن ذلك الحب الذي تشعر به من الناس يجعلها أكثر قوة وأكثر تحملًا للتعب.

آخر أعمال بدرية طلبة

يذكر أن آخر أعمال بدرية طلبة مشاركتها في بطولة فيلم "ساعة إجابة"، الذي عُرض خلال موسم أفلام العيد، وحقق إيرادات ضخمة تجاوزت المليون جنيه. وتدور أحداث فيلم حول طفل في الثامنة من عمره يُبالغ في الخلاف مع والديه، ويصل هذا الخلاف إلى ذروته حين يخفق والداه في الوفاء بوعدهما له بالذهاب إلى السينما، فيستشيط غضبًا ويدخل غرفته ويغلق بابها خلفه بعنف، ثم يتوجه بالدعاء إلى الله بأن يمنحه أبًا وأمًا مختلفين، في الوقت الذي ينطلق فيه صوت الخطيب في صلاة الجمعة في المسجد المجاور للبيت، قائلًا: "ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة"، فيتحقق دعاء الطفل، إذ عندما يخرج من غرفته، يكتشف أن بيته قد تبدّل تمامًا، ويجد نفسه وسط أسرة جديدة عليه، ليعيش بعدها البطل الصغير مع عائلة جديدة كل يوم.