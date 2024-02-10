أحمد جودة - القاهرة - .قائمة مسلسلات رمضان 2024 عبر قناة MBC مصر

"ما بين الدراما والكوميدية"..قائمة مسلسلات رمضان 2024 عبر قناة MBC مصر..تقدم شبكة قنوات MBC مصر مجموعة مميزة ومتنوعة من المسلسلات التلفزيونية ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024، وتلبي هذه الأعمال ذوق واهتمامات المشاهدين، حيث يتميز موسم رمضان بتقديم أعمال درامية ذات قصص مشوقة وأداء فني رفيع، ويعمل نجوم الفن والمخرجون على تقديم إبداعات تستحق التوقف والمتابعة.



مسلسلات رمضان 2024 تتنوع المواضيع والألوان في باقة المسلسلات التي تعرض على MBC، مما يجعلها تلبي تفاوت الأذواق وتقدم خيارات متعددة للمشاهدين، يترقب الجمهور بشغف لمعرفة تفاصيل وأحداث هذه الإنتاجات الدرامية التي تضيف إلى سحر شهر رمضان وتسهم في إثراء الخيارات الترفيهية المتاحة للمشاهدين.

قائمة مسلسلات رمضان 2024 عبر قناة MBC مصر



وفي إطار حرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين بشكل يوميًا، نستعرض لكم في السطور التالية القائمة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2024 عبر قناة MBC مصر.



أسماء مسلسلات رمضان 2024 عبر قناة MBC مصر

يعرض مسلسل المعلم، بطولة مصطفى شعبان.

يعرض مسلسل الساعة خمسة، بطولة آسر ياسين.

يعرض مسلسل جري الوحوش، بطولة نضال الشافعي.

يعرض مسلسل مسار إجباري، بطولة أحمد داش.

يعرض مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي.

يعرض مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج.

يعرض مسلسل العتاولة، بطولة أحمد السقا.

يعرض مسلسل بيت الرفاعي، بطولة أمير كرارة.

يعرض مسلسل فراولة، بطولة نيللي كريم.

يعرض مسلسل ألف ليلة وليلة، بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية.

يعرض مسلسل الحشاشين، بطولة كريم عبد العزيز.

يعرض مسلسل نعمة الأفوكاتو، بطولة مي عمر.

يعرض مسلسل عتابات البهجة، بطولة يحيي الفخراني.

يعرض مسلسل سر إلهي، بطولة روجينا.

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة كل من خالد النبوي، وحلا شيحة.

يعرض مسلسل الكبير الجزء الثامن: بطولة أحمد مكي.

يعرض مسلسل دون مقابل، بطولة هاني رمزي.



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