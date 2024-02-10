نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي صبري يطرح ميدلي لـ 3 أغاني من ألبوم "النهايات أخلاق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك النجم رامي صبري جمهوره فيديو جديد لـ "ميدلي" مع عازف الجيتار شريف فهمي قدم فيه 3 أغاني من ألبومه الجديد "النهايات أخلاق" الذي أطلقه مطلع العام الجاري.

وفي الميدلي الجديد قدم رامي وشريف أغاني "بين الحيطان وبحكي عليكي وجت سليمة" بعد أن حققت تلك الأغنيات نجاحا كبيرا وقت إطلاق الألبوم.

وكانت أغنية “بين الحيطان” حققت نجاحا كبيرا فور طرحها الفترة الماضية من ألبوم “النهايات أخلاق”، وتصدرت ترندات اليوتيوب، محققة نسب مشاهدات عالية، وهي من كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفى نصر.

وقدم رامي صبري أغنية بحكي عليكي من ألحان مدين، وكلمات أحمد علي موسى، وتوزيع أمين نبيل وحقق بها مشاهدات عالية على موقع يوتيوب، وأغنية "جت سليمة" من كلمات أحمد على موسى وألحان رامي صبري وتوزيع مكس مستر طارق توكل وجيتار شريف فهمي.

آخر أعمال رامي صبري

أغنية "بين الحيطان" هي من كلمات الشاعر عمرو المصري ومن ألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفى نصر،والكليب من إخراج فادي حداد.

حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها حيث وتخطت نسبة مشاهداتها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب "الـ 2 مليون مشاهده.

كلمات أغنية "بين الحيطان" لـ رامي صبري

وبعدين يا سنيني

أنا البعد آذيني

فراقه طلَّع عيني اتهديت

بشوف بعده مآسي

لا نسيت ولا هكون ناسي

موجود في قلبي وراسي حنيت

بين الحيطان شايفه وشايف زمان

ذكريات في المكان ما بتتنسيش

بعده الحياه صعبه وضايع وتاه

قلبي اللي راح معاه وما رجعليش

ده كان بيننا ليالي وايام سابهالي

وعايش على حالي وموجوع

ده لو يرجع ثانيه ارتاح واعيش الدنيا

بعديه مفيش عيشه تانيه وممنوع

بين الحيطان شايفه وشايف زمان

ذكريات في المكان ما بتتنسيش

بعده الحياه صعبه وضايع وتاه

قلبي اللي راح معاه وما رجعليش

بين الحيطان شايفه وشايف زمان

ذكريات في المكان ما بتتنسيش

بعده الحياه صعبه وضايع وتاه

قلبي اللي راح معاه وما رجعليش

رامي صبري يتصدر الترند

تصدر رامي صبري الترند بعدما قدم أغنيتي "بين الحيطان" و“بحكي عليكي" على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، بالإضافةإلى عدة منصات رقمية أخرى. تمإطلاق هذه الأغنية كجزء من ألبومه.

"بين الحيطان" احتلت قائمة ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على يوتيوب، حيث حصدت أكثر من ٢ مليون مشاهدة حتى الآن.

أغنية "بحكي عليكي" كلمات أحمد علي موسي، ألحان مدين، وتوزيع أمين نبيل، مما يعزز تميزها وتأثيرها في الساحة الفنية.

وتقارب الأغنية تحقيق الـ٧٠٠ الف مشاهدة خلال الـ٩ أيام الماضية على يوتيوب.