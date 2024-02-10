إيمي سمير غانم تكشف عن رغبتها في تقديم دور صعيدية

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة إيمي سمير غانم خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم اليوم ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عن رغبتها في تقديم شخصية صعيدية، بالإضافة لحديثها عن زوجها الفنان حسن الرداد.

وصرحت الفنانة إيمي سمير غانم خلال المؤتمر الصحفي عن أفلام زوجها الفنان حسن الرداد قائلة: “حسن معملش أفلام كتيرة، وفيلم زنقة ستات استمتعت به كتير، وباقي الأفلام حلوة، وأنا في الكوميدي بحب أتفرج على سهير البابلي الله يرحمها هي رقم 1 بالنسبالي، ونفسي أقدم شخصية صعيدية”.

وتحدث الفنان حسن الرداد عن مسيرته الفنية، حيث قال: “كنت بشوف تاريخ السينما وكنت حابب أكون متنوع، ولما اشتغلت في الاحتراف محبتش أكون محصور في أدوار الجد فقط، وكنت حابب أعمل حاجة رومانسية لأن السينما لو حصروك في مكان هيسيبوك فيه، فا الحمد لله نوّعت ولقيت الناس قابلة ده، والكوميديا أقرب حاجة ليا، وكان في بيني وبين إيمي كيميا حلوة جدًا في أعمالنا سوا”.

وأردف حسن الرداد حديثه عن والدته الراحلة: “أمي أثرت في تربيتي ووالدي أيضا، واحترامي للست ده راجع من أمي وتصرفاتي الكويسة دي راجعة من حبي ليها، والفضل بعد ربنا يرجع ليها، ولما جت فترة مش حابب أمثل هي وقفت جنبي وسندتني”.

“أسطورة كبيرة من الكوميديا وعامود من أعمدة السينما” حسن الرداد يتحدث عن الراحل سمير غانم

أما عن الراحل سمير غانم فعلق حسن قائلًا: “سمير غانم بغض النظر أنه حمايا، هو أسطورة كبيرة من الكوميديا وعامود من الاعمدة اللي شالت السينما على كتافها، وسمير كان له مدرسة كبيرة في الكوميديا ومدرسة الارتجال اللي كان الأول فيها، وكان يبان إنه بيعمل حاجة بسيطة ولكنها في غاية الصعوبة، وكانت كوميديا راقية وتليق بكل الناس”.