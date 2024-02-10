نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من حفله بالكويت.. ماجد المهندس يتألق بأحدث ظهور له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان ماجد المهندس جمهوره بصور له من أحدث ظهور له من حفله بالكويت، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهر المهندس في حفله بالكويت، بإطلالة كلاسيكية أنيقة، حيث ارتدى بدلة باللون الكحلي، وقميص باللون الأبيض، وعلق على الصور قائلًا: "فبراير الكويت"، مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معه.

آخر أعمال ماجد المهندس

وطرح النجم ماجد المهندس أغنية بعنوان "يا عيوني" على "يوتيوب"، ويتعاون فى هذه الأغنية مع فريق عمل أغنيته التى طرحها مؤخرًا بعنوان "لندن" الأغنية من كلمات برقان وألحان فهد الناصر.وأغنية "مسكين"، من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي

كلمات أغنية يا عيوني لماجد المهندس

تطرين، تطرين، تطرين في حلمي

تطرين، تطرين يا شمعة شجوني

لك بيت في قلبي وبيت بعيوني

وإنت لي الريّة وكلّي ترى لك

تطرين في حلمي يا شمعة شجوني

وأفز من نومي وأدور خيالك

لك بيت في قلبي وبيت بعيوني

وإنت لي الرية وكلّي ترى لك

تطرين في حلمي يا شمعة شجوني

وأفز من نومي وأدور خيالك

وبيت بعيوني (بعيوني

(يا عيوني، يا عيوني، يا عيوني (يا عيوني

تطرين في حلمي يا شمعة شجوني

يا عيوني) يا عيوني، يا عيوني، يا عيوني (يا عيوني))

يا اللي إن طريتي فزت نجوم كوني

والصبح شمسه أشرقت من جمالك

في كل حزة ما تخيب ظنوني

لانك وفا عمري ومحدٍ بدالك

يا اللي إن طريتي فزت نجوم كوني

والصبح شمسه أشرقت من جمالك

في كل حزة ما تخيب ظنوني

لانك وفا عمري ومحدٍ بدالك

(لك بيت في قلبي وبيت بعيوني (بعيوني

يا عيوني، يا عيوني، يا عيوني

تطرين) تطرين في حلمي يا شمعة شجوني (يا عيوني))

يا عيوني) يا عيوني، يا عيوني، يا عيوني)

يا جامعة كل الوصايف بكوني

هذا الهوا وهذي المحبة منالك

إنت اطلبي واتدللي يا شجوني

أحلى دلال العز يصبح حلالك

يا جامعة كل الوصايف بكوني

هذا الهوا وهذي المحبة منالك

إنت اطلبي واتدللي يا شجوني

أحلى دلال العز يصبح حلالك

(لك بيت في قلبي وبيت بعيوني (يا عيوني

يا عيوني، يا عيوني، يا عيوني

تطرين، تطرين) تطرين في حلمي يا شمعة شجوني)

يا عيوني) يا عيوني، يا عيوني، يا عيوني)