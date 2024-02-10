نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغائب الحاضر.. إيمي سمير غانم تظهر بحقيبة عليها صورة والدها في مهرجان الأقصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الثنائي الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم اليوم ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الـ 13، عن سعادتهما لتواجدهما في مدينة الأقصر.

وظهرت إيمي سمير غانم تحمل حقيبة مطبوع عليها صورة والدها الراحل النجم سمير غانم، وهي التي دائمًا تحب تذكره في أي مناسبة تذهب لها، بالإضافة لظهورها بإطلالة كاجوال مع بنطلون جينز وجاكيت باللون الزيتي، تاركة شعرها ينسدل ناعما على كتفها.

“أسطورة كبيرة من الكوميديا وعامود من أعمدة السينما” حسن الرداد يتحدث عن الراحل سمير غانم

وتحدث الفنان حسن الرداد خلال الندوة عن الراحل سمير غانم قائلًا: “سمير غانم بغض النظر أنه حمايا، هو أسطورة كبيرة من الكوميديا وعامود من الاعمدة اللي شالت السينما على كتافها، وسمير كان له مدرسة كبيرة في الكوميديا ومدرسة الارتجال اللي كان الأول فيها، وكان يبان إنه بيعمل حاجة بسيطة ولكنها في غاية الصعوبة، وكانت كوميديا راقية وتليق بكل الناس”.