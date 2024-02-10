انت الأن تتابع خبر مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - عدد كبير من المشاهدين يريدون معرفة كل ما يخص مسلسلات رمضان 2024، ومن أهمها مسلسل الكبير أوي 8 الذي يعرض في شهر رمضان المبارك، وتم الكشف عن جميع القنوات الناقلة له والتي تعرض كل المسلسلات خلال الشهر الكريم.
مسلسلات رمضان 2024
- ويستمر جميع النجوم في الوقت الحالي في تصوير مسلسلات رمضان 2024، وذلك بغرض اللحاق بالماراثون الخاص بهذا العام، ويتنافس عدد كبير من الفنانين بتقديم الكثير من الأعمال المميزة التي تتنوع ما بين الكوميدي والأكشن والتشويق والدراما الصعيدية وغيرها.
- ومن أبرز المسلسلات التي تقدم في شهر رمضان المبارك هو مسلسل الكبير أوي، وهو الذي يعتبر من المسلسلات الكوميدية الرائعة التي ينتظرها ويريد أن يتابعها الكثير من المشاهدين في كل مكان، وهو بطولة الفنان أحمد مكي ورحمة أحمد وغيرهم الكثير من الفنانين.
قنوات تعرض مسلسل الكبير أوي 8
- وسوف يعرض مسلسل الكبير أوي 8 في شهر رمضان المبارك على قناة أون الفضائية وأيضاً قناة سي بي سي وقناة الحياة وقناة دي إم سي، كما أنه من المقرر لها أن تعرض بشكل يومي على منصة واتش إت، وذلك لأنها من المسلسلات الكوميدية المميزة التي يريد أن يتابعها الجميع طوال الوقت، وهو من المسلسلات الناجحة التي تبث طوال الوقت أمام جميع المشاهدين في كل مكان.
- وأما عن أبطال مسلسل الكبير أوي 8 فهم كلاً من أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، رحمة أحمد، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، مصطفى أبو سريع، وغيرهم الكثير من الفنانين الآخرين ومنهم ضيوف الشرف، وأما عن العمل فهو من تأليف مصطفى صقر وإنتاج تامر مرسى وإخراج أحمد الجندي، ويعد من أهم وأبرز المسلسلات التي ينتظرها الجميع.